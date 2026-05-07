Orientamenti-SailOr, salpa da Genova la nave delle professioni del mare: 230 studenti a bordo di GNV

Prenderà il via domani sera, venerdì 8 maggio, dal porto di Genova, la 13° edizione di Orientamenti SailOr, la nave dedicata all’orientamento ai mestieri e alle professioni del mare. L’iniziativa, che si concluderà lunedì 11 maggio con il rientro nel capoluogo ligure, vede quest'anno numeri significativi: 230 studenti, 3 enti di formazione e 19 istituti scolastici (di cui 10 liguri, 7 provenienti da altre regioni e 2 dalla Francia), oltre a 30 docenti impegnati in percorsi formativi sul cluster marittimo-portuale.

L’esperienza si svolgerà a bordo della motonave "Rhapsody" di GNV sulla tratta Genova-Olbia-Genoa. Gli studenti delle classi quarte superiori, provenienti dagli indirizzi alberghiero, nautico e turistico, avranno a disposizione 27 laboratori specifici: 12 dedicati a macchina e coperta, 9 per cucina, sala e bar, 3 per il settore turistico e 3 laboratori comuni focalizzati su orientamento, percorsi formativi e sicurezza di bordo.

"Provare, imparare, formarsi sul campo: è questo l’obiettivo di Orientamenti-SailOr - dichiarano gli assessori di Regione Liguria alla Formazione Simona Ferro e alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola -. Offrire ai giovani un contatto diretto con professionisti, laboratori e attività concrete significa aiutarli a comprendere davvero le proprie attitudini e le opportunità offerte da un settore strategico come quello del mare. Orientamenti continua così a rafforzare il legame tra formazione e lavoro attraverso esperienze distribuite durante tutto l’anno".

Il progetto, promosso da Regione Liguria con la collaborazione di USR, Accademia Marina Mercantile, Istituto Nautico San Giorgio, Capitaneria di Porto e GNV, mira a offrire una visione realistica del lavoro marittimo.

"Siamo felici e orgogliosi di ospitare anche quest’anno il progetto SailOr a bordo di una nostra nave, con una partecipazione da parte dei ragazzi che si conferma numerosa, a testimonianza del forte interesse dei giovani per il mondo marittimo - dichiara Antonio Cecere Palazzo, Comandante di Armamento GNV - Si tratta di un’esperienza unica nel suo genere: durante la navigazione i ragazzi possono vivere da vicino la vita di bordo, conoscere tutte le attività e le mansioni presenti su una nave e avvicinarsi anche alle competenze tecniche che ne regolano il funzionamento, dalla sicurezza alla gestione operativa. Per GNV sostenere iniziative come questa significa investire nel futuro e offrire ai giovani un’opportunità concreta di orientamento permettendo loro di avvicinarsi al nostro lavoro e contribuendo concretamente a diffondere la cultura del mare anche tra le generazioni più giovani".

Anche la Guardia Costiera gioca un ruolo centrale nella formazione dei ragazzi. L'Ammiraglio Ispettore Antonio Ranieri, Direttore marittimo della Liguria, afferma: "Il Progetto SailOr, organizzato da Alfa Liguria in collaborazione con altri partner istituzionali tra cui la Direzione marittima-Guardia costiera di Genova, e con il supporto di GNV rappresenta una bella opportunità per i giovani studenti degli Istituti Nautici e degli Istituti Turistici ed Alberghieri, che potranno confrontarsi direttamente con le professioni del mare, acquisire tante informazioni utili per il proprio futuro lavorativo, ma anche fare un’esperienza originale e ricca di spunti interessanti. A bordo del traghetto passeggeri Rhapsody, in navigazione lungo la tratta Genova-Olbia, svolgeranno un percorso di orientamento molto articolato, che per la parte relativa alla Guardia costiera prevede la descrizione dei compiti istituzionali, con particolare riferimento a ricerca e soccorso in mare, sicurezza della navigazione nella duplice accezione di safety e security e controlli a tutela dell’ambiente, ed i percorsi di reclutamento. La Direzione marittima-Guardia costiera di Genova partecipa con grande piacere anche quest’anno al Progetto, nella convinzione che possa aiutare i giovani a maturare scelte professionali più consapevoli attraverso l’incontro con una realtà, quella della nave, che si basa su responsabilità, passione e lavoro di squadra, ed è tra le più significative espressioni della blue economy".

La riuscita di SailOr si basa sulla stretta collaborazione tra il mondo della scuola e le realtà marittime. Antimo Ponticiello, direttore dell’USR Liguria, sottolinea: "Il progetto SailOr offre agli studenti una vera immersione nel mondo marittimo consolidandosi come esperienza fondamentale per comprendere le diverse professionalità di bordo. Nel ringraziare tutor, docenti e la sinergia organizzativa tra USR e Alfa Liguria, Ponticiello sottolinea il valore di questa iniziativa, capace di coniugare formazione tecnica e crescita personale".

Infine, Eugenio Massolo, Presidente della Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile, commenta: "La nuova edizione di SailOr certifica l’ottima riuscita di un percorso che giunge oggi alla tredicesima edizione, e che ha visto a bordo delle navi GNV migliaia di studenti e studentesse di tutta Italia. È importante che il nostro Paese guardi al mondo marittimo come a una grande opportunità professionale, economica e sociale, perché rappresentiamo una forza strategica per l’Europa. L’Accademia anche quest’anno è orgogliosamente a bordo di SailOr per illustrare tutte le sue attività, i corsi completamente gratuiti che offrono grandi occasioni di sviluppo personale e professionale ai nostri giovani".