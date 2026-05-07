Frana in via Vaccamorta a Quiliano, il Comune stanzia in somma urgenza 75mila euro

75mila 584 euro per la sistemazione di via Vaccamorta.

Nello scorso consiglio comunale di Quiliano è stata stanziata la cifra in somma urgenza per intervenire sulla strada della località colpita dalle violenti precipitazioni dello scorso 14 marzo.

Diversi erano stati i danni sulle servitù di pubblico passaggio, dove sono già presenti i cantieri di ripristino, e in particolare si è creato un dissesto a valle e a monte che ha determinato una massa pendente di terricci, rocce e inerti che hanno occupato la strada, ed è attualmente presente ancora sull’area.

"Anche in considerazione del fatto che questo evento alluvionale determinava il blocco del cantiere esistente a monte, si è proceduto in somma urgenza ad effettuare gli interventi di messa in sicurezza della zona con opere provvisionali che possano contenere l’erosione del sedime stradale e mettere in sicurezza il materiale disciolto nella zona sovrastante la viabilità - ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Valtero Sparo - In Giunta abbiamo provveduto a prendere atto dell’intervento, che ha comportato una spesa di circa 75mila euro, a seguito delle relative perizie che hanno determinato le opere da realizzarsi con urgenza".