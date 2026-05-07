Savona, alla Libreria Ubik si parla di comunità e disabilità con il filosofo Luca Grecchi

Sabato 9 maggio alle ore 18 la Libreria Ubik ospita un incontro con il filosofo Luca Grecchi, docente di Storia della filosofia presso l’Università Milano-Bicocca e direttore della rivista Koinè, in occasione della presentazione del suo libro “Filosofia, inclusione, comunità” (Scholé).

All’appuntamento interviene il giornalista de Il Giorno Gianbattista Anastasio, mentre la moderazione è affidata al professor Gianfranco Vitale. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Autismo Fuori dal Coro ODV insieme al Lions Club Savona Priamar.

Il volume affronta il rapporto tra pensiero filosofico e inclusione sociale, proponendo una riflessione sul ruolo della filosofia nella costruzione di una comunità più equa e partecipata. Secondo l’autore, la filosofia può contribuire a promuovere una “buona vita” fondata sulla piena partecipazione di tutti alla vita sociale, in condizioni di uguaglianza.

Nel testo, Grecchi sottolinea come il tema dell’inclusione sia strettamente legato anche a questioni di natura politica ed economica, evidenziando le difficoltà che derivano dall’attuale modello di produzione, descritto come strutturalmente poco orientato alla dimensione comunitaria. In questa prospettiva, la disabilità viene interpretata non solo come questione sociale e culturale, ma anche come ambito che riguarda i diritti e le condizioni concrete di vita delle persone.