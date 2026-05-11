Alassio, la dea bendata sorride: vinti 10mila euro al 10eLotto

Il concorso del 10eLotto di venerdì 8 maggio ha premiato la Liguria, con vincite per un totale di 35mila euro.
Come riporta Agipronews, a Deiva Marina, in provincia di La Spezia, un fortunato giocatore si è assicurato ben 25mila euro grazie a un 7 Oro; la giocata è stata effettuata in Piazza Gerolamo Bollo.
A questa, si aggiunge una vincita da 10mila euro effettuata in via Gerolamo Gastaldi ad Alassio, grazie a un 7 Extra.
L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,46 miliardi da inizio anno.