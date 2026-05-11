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Cronaca | 11 maggio 2026, 11:27

Alassio, la dea bendata sorride: vinti 10mila euro al 10eLotto

Centrato un “7 Extra” presso una ricevitoria di via Gerolamo Gastaldi

Alassio, la dea bendata sorride: vinti 10mila euro al 10eLotto

Il concorso del 10eLotto di venerdì 8 maggio ha premiato la Liguria, con vincite per un totale di 35mila euro. 

Come riporta Agipronews, a Deiva Marina, in provincia di La Spezia, un fortunato giocatore si è assicurato ben 25mila euro grazie a un 7 Oro; la giocata è stata effettuata in Piazza Gerolamo Bollo. 

A questa, si aggiunge una vincita da 10mila euro effettuata in via Gerolamo Gastaldi ad Alassio, grazie a un 7 Extra. 

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,46 miliardi da inizio anno.

Redazione

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