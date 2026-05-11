Musica e mare protagonisti, Finale Ligure accende un’estate ricca di eventi ed esperienze

Un’estate ricca di appuntamenti, con oltre 180 eventi e più di 70 esperienze diffuse tra mare, borghi, fortezze ed entroterra. È quella che accompagnerà Finale Ligure da giugno a settembre col calendario “Summer Vibes 2026” propone un programma ampio e articolato che spazia dalla cultura alla musica, dal teatro all’outdoor, fino all’animazione territoriale, coinvolgendo associazioni, operatori culturali e realtà locali in un’offerta pensata per cittadini e visitatori.

Accanto agli eventi, torna anche il catalogo delle esperienze costruito intorno ai temi Vivi & Esplora, Sport & Avventura e Relax & Benessere, con oltre 50 proposte dedicate alla scoperta del territorio attraverso attività culturali, outdoor e naturalistiche. In questa stagione, inoltre, Finale punta a valorizzare ulteriormente la propria identità marinara, con una novità in calendario: il 24 e 25 giugno a Marina esordisce “Arrembaggio Finale – Festival Pirata e Festa del Mare”.

Tra le novità dell’estate è in fase di definizione anche il progetto “Estate nei Castelli”, dedicato a musica, teatro, cinema, incontri e visite guidate all’interno di Forte San Giovanni, Castel Gavone e Castelfranco. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Musei Nazionali Genova – Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria, Centro Storico del Finale, MUDIF e MIKI snc, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico cittadino e creare nuove occasioni di fruizione dei luoghi della memoria locale. Tra gli appuntamenti previsti torna Voxonus a Forte San Giovanni, mentre a Castel Gavone approda la rassegna Orizzonti, dedicata all’incontro tra teatro, paesaggio e identità del territorio.

“Il calendario estivo 2026 conferma la capacità di Finale Ligure di proporre un’offerta ampia, continua e diffusa su tutto il territorio - commenta Maura Firpo, assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Finale Ligure - Accanto ai grandi eventi e agli ospiti di richiamo nazionale, abbiamo voluto valorizzare anche il lavoro delle associazioni locali e le iniziative che animano i nostri borghi e le frazioni dell’entroterra, costruendo un’estate capace di coinvolgere pubblici diversi”.

“L’estate di Finale Ligure si apre con Finale For Nepal, tra sport e solidarietà, e si chiude idealmente con il Mondiale Enduro UCI, la più importante manifestazione sportiva non solo per la nostra città ma per l’intera Liguria, che rappresenta il coronamento di oltre trent’anni di impegno di Finale Ligure nel mondo dell’outdoor e della mountain bike - aggiunge Valter Sericano, assessore allo Sport del Comune di Finale Ligure - Ma Finale e lo sport sono anche molto altro: quest’estate Porto, Lega Navale e Circolo Nautico dedicheranno grande attenzione all’accessibilità, con esperienze rivolte alla disabilità per tutta la stagione. Anche il Tennis Club di Finale continua il proprio percorso di rinnovamento, aprendosi sempre più ai giovani e alle scuole, nel segno di uno sport davvero per tutti. Infine il cicloturismo, con Finale Ligure che si conferma hub strategico e punto di partenza per itinerari verso ponente, levante ed entroterra, fino all’Oltregiogo, alle Langhe e al Piemonte”.

“Finale Ligure continua a investire su una proposta integrata che unisce cultura, spettacolo, outdoor e valorizzazione del territorio - aggiunge il sindaco, delegato alla Pianificazione strateia e al Marketing teritoriale, Angelo Berlangieri - Il calendario Summer Vibes rappresenta il risultato di una collaborazione sempre più forte tra Comune, associazioni e operatori locali, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di qualità sia ai residenti sia ai numerosi visitatori che scelgono Finale per le vacanze”.

Ad aprire simbolicamente la stagione sarà la 15ª edizione di “Finale for Nepal”, manifestazione benefica dedicata alla solidarietà internazionale e alla valorizzazione dell’arrampicata, in programma a Finalmarina dal 15 al 17 maggio.

Tra gli appuntamenti più attesi figura il Finale Summer, che animerà piazza Vittorio Emanuele II con ospiti della scena nazionale tra musica, cabaret e divulgazione scientifica. Sul palco saliranno Irene Grandi il 15 luglio in occasione della Notte Bianca di Finalmarina, I Patagarri il 30 luglio, Mario Tozzi il 4 agosto e Andrea Di Marco l’11 agosto.

Confermati anche alcuni degli eventi simbolo dell’estate finalese, a partire da “Burtomics - Comics & Games”, in programma dal 10 al 12 luglio a Finalborgo, e “Viaggio nel Medioevo”, che dal 20 al 23 agosto trasformerà il borgo in una grande rievocazione storica tra spettacoli, figuranti, mercati e atmosfere quattrocentesche. In calendario anche la rassegna letteraria “Un Libro per l’Estate”, che porta in piazza San Giovanni da anni protagonista del mondo culturale nazionale.

Tornando sil fronte musicale, torna “Manietudo Off”, la rassegna ospitata al Camping San Martino dal 19 giugno al 28 agosto nell’atmosfera naturale dell’altopiano delle Manie. Tra gli artisti attesi Bunna, Matteo Alieno e Francesco Forni, insieme agli appuntamenti speciali con il Premio Bindi in Tour e il collettivo Lab22. La rassegna culminerà il 5 settembre con il “Manietudo Festival 2026”.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla musica classica e alle produzioni del territorio con il ritorno dei Concerti dell’Abbazia a Finalpia, della rassegna Musica in Chordis nelle chiese e nei castelli dell’entroterra e del Festival e Concorso Pianistico Internazionale Palma d’Oro, in programma dal 28 agosto al 2 settembre. Tra gli appuntamenti più attesi figurano inoltre i concerti della BRG Orchestra, le iniziative dell’Accademia Musicale del Finale, le serate di Pianisticamente Ateneum!, i concerti all’alba e gli eventi musicali tra Finalborgo, Varigotti e Finalmarina.

Tra gli eventi più attesi dell’estate ci saranno anche la Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia a Finalborgo il 20 giugno, il “West Coast Meeting” dall’1 al 5 luglio sempre a Finalborgo, le “Notti Folk di San Lorenzo” con spettacolo pirotecnico e balli occitani a Varigotti il 9 agosto e la “Notte dei Tarocchi”, in programma tra il 12 e il 13 agosto tra le strade di Finalborgo e la Fortezza di Castelfranco. In programma anche le “Storie al chiaro di luna”, visite serali a Castel Gavone curate dal Centro Storico del Finale.

Non mancheranno le tradizionali feste patronali e religiose dedicate a San Giovanni, San Pietro e San Lorenzo con le processioni. Centrale anche il weekend di Ferragosto, con la serata dance del 15 agosto in piazza Vittorio Emanuele II, il concerto all’alba sul Molo di Finalpia e, il 16 agosto, “Notti Magiche 90” insieme allo spettacolo pirotecnico sul lungomare di Finalmarina.

L’estate finalese vivrà inoltre grazie all’impegno delle associazioni del territorio, che contribuiranno ad animare piazze e centri storici con manifestazioni, spettacoli e appuntamenti tradizionali. Tra queste Varigotti Insieme, I Garosci de Pia, Finalborgo.it, Centro Storico del Finale, Associazione Palma d’Oro, Accademia Musicale del Finale, Cara Beltà e numerose altre realtà culturali e associative coinvolte nella costruzione del calendario estivo.

Il programma delle esperienze comprenderà sia attività gratuite promosse dal Comune di Finale Ligure e proposte in date fisse fino a settembre, sia iniziative su prenotazione curate dagli operatori del territorio. Tra le proposte gratuite figurano visite guidate, escursioni naturalistiche, appuntamenti culturali, attività per famiglie e laboratori per bambini distribuiti tra mare, borghi ed entroterra. Accanto a queste, il catalogo raccoglierà trekking panoramici, kayak e snorkeling, uscite in barca a vela, escursioni a cavallo, degustazioni di prodotti tipici, attività benessere, esperienze outdoor e percorsi dedicati alla scoperta del patrimonio storico e archeologico del Finalese.

Non mancheranno le attività dedicate agli appassionati di sport e avventura, dalla mountain bike all’arrampicata, fino alle esperienze legate al mare e alla scoperta del Santuario Pelagos, uno dei tratti più suggestivi del Mediterraneo per biodiversità marina. In questo contesto il MUDIF – Museo Diffuso del Finale e il Consorzio FOR – Finale Outdoor Region si confermano punti di riferimento nella promozione di un turismo esperienziale che intreccia cultura, paesaggio e scoperta attiva del territorio.

A giugno farà nuovamente tappa nel Finalese, in collaborazione coi Comuni di Pietra Ligure e Alassio, “Calciomercato l’originale”, la trasmissione di Sky sugli aggiornamenti calcististici, mentre a ottobre, da venerdì 16 a domenica 18, farà il suo esordio nella Region il Campionato del Mondo UCI, organizzato con Warner Bros. Discovery (WBD) Sports per assegnare i titoli di Campione del Mondo e le maglie iridate UCI nelle sei categorie previste.

La promozione della stagione estiva sarà accompagnata da una strategia integrata di comunicazione e marketing turistico attraverso strumenti digitali, attività media e informazione diffusa sul territorio. Eventi ed esperienze saranno promossi tramite il sito e il DMS di destinazione, i canali social di Visit Finale Ligure, la rivista stagionale “My Perfect Place Estate” e newsletter dedicate a operatori turistici, visitatori, agenzie di viaggio e tour operator. Parallelamente saranno attivate campagne advertising geolocalizzate in Liguria e Piemonte dedicate ai principali eventi estivi e azioni di marketing rivolte ai mercati del nord e centro Italia, con la promozione di soggiorni ed esperienze di più giorni. Dalla prima settimana di giugno sarà inoltre distribuito il catalogo “Summer Vibes Estate 2026” nelle strutture ricettive, balneari e commerciali del territorio, corredato da QR code per consultare il calendario aggiornato di eventi ed esperienze.