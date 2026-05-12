Savona, guerra e riarmo al centro del dibattito con Giorgio Beretta

Savona si prepara a ospitare un incontro dedicato a uno dei temi più sensibili dello scenario internazionale: il rapporto tra conflitti, riarmo e prospettive di pace.

Sabato 16 maggio, dalle 17.30 alle 19.30, la Sala Cappa di via dei Mille farà da cornice all’appuntamento “Guerre, armi e il futuro dell’Europa”, promosso dall’Associazione Culturale Liguria Palestina. Protagonista dell’incontro sarà Giorgio Beretta, analista dell’OPAL e membro della Rete Italiana Pace e Disarmo.

Al centro del dibattito il contesto globale, segnato – secondo gli organizzatori – da un livello di conflittualità mai così alto dal secondo dopoguerra, e le scelte dell’Unione Europea, impegnata nel piano “ReArm Europe”, che punta al rafforzamento delle capacità militari dei Paesi membri.

Da qui la domanda che guiderà la discussione: esiste un’alternativa al riarmo? Beretta e i promotori dell’iniziativa proporranno una riflessione sulle possibili strade di una difesa civile non armata e nonviolenta, mettendo al centro il ruolo della società civile e delle politiche di cooperazione.