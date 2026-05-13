Maltempo in arrivo, previste mareggiate intense in Liguria

Mareggiata intensa in arrivo sulla costa ligure: Arpal ha diffuso un avviso per la giornata di domani, giovedì 14 maggio, invitando la popolazione alla massima prudenza lungo il litorale.
Dalla tarda mattinata entrerà infatti in azione una forte perturbazione con mare molto agitato per onda da sud-ovest. Le previsioni parlano di onde alte fino a 5-6 metri, con periodo di 8-9 secondi, accompagnate da vento forte da sud-ovest e raffiche fino a 30-35 nodi nel pomeriggio. Attesi anche temporali, localmente intensi, con possibili grandinate tra la tarda mattinata e la serata.
Per effetto dell’avviso entrerà in vigore l’ordinanza n.09/2017, che prevede il divieto di sostare su litorali, strade costiere, moli e pontili. Vietata anche la balneazione e l’utilizzo di imbarcazioni durante la fase più intensa della mareggiata.
Arpal raccomanda inoltre di mettere in sicurezza oggetti e strutture che potrebbero essere travolti dal mare o causare danni, invitando i cittadini a seguire costantemente gli aggiornamenti meteo e le comunicazioni ufficiali.
Per venerdì 15 maggio è prevista ancora mareggiata tra la notte e il mattino, ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della giornata.