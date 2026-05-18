Meteo: anche oggi qualche temporale, poi si va verso un primo assaggio d’estate

Per oggi ci attende ancora un po' di variabilità, con rovesci e temporali nel pomeriggio che attraverseranno un po' tutto il Nord Ovest. Da domani situazione in miglioramento, e poi da mercoledì alta pressioen in rinforzo , temperature in aumento e prima situazione meteo estiva in vista.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 18 maggio

Al mattino sereno o poco nuvoloso, ma già dalla tarda mattinata aumento della nuvolosità sulle Alpi, con rovesci e temporali che poi nel pomeriggio si sposteranno verso ovest interessando buona parte del Piemonte, ed in serata anche la Liguria, con temporali anche sul Mar Ligure che colpiranno il levante in nottata.

Temperature stazionare e ancora piuttosto fresche per il periodo, con massime non oltre i 20/21 °C.

Venti: inizialmente assenti, poi generalmente deboli al pomeriggio e piuttosto variabili, anche se su Langhe e astigiano sarà presente un po' di marino inizialmente. Forti raffiche possibili durante i temporali.

Da martedì 19 maggio

Situazione in graduale stabilizzazione, con ancora un po' di variabilità domani, ma poi da mercoledì tempo quasi del tutto stabile e per lo più soleggiato, grazie all'intensificazione di una zona di alta pressione sul Mediterraneo occidentale, in estensione verso l'Europa centrale.

Le temperature da mercoledì saranno in graduale aumento, e verso il fine settimana, che si preannuncia caldo, avremo le prime massime attorno ai 30 °C. Le minime anche si alzeranno passando dai 8/11 °C di domani ai 17/18 °C del fine settimana.

Venti che si indeboliranno con poco ricambio d'aria, anche se tra mercoledì e giovedì sarà ancora paossbile qualche raffica orientale più moderata.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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Cuneo

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