Savona, don Camillo Podda nuovo rettore della Cattedrale dell'Assunta

Il vicario generale della Diocesi di Savona-Noli don Camillo Podda sarà il nuovo rettore della Cattedrale Nostra Signora Assunta. La sua nomina e quelle di altri presbiteri sono state rese note dal vescovo monsignor Calogero Marino ieri sera nella chiesa madre diocesana a conclusione della veglia di Pentecoste.

Don Podda inizierà il suo nuovo ministero dopo l’estate e assumerà anche la reggenza della Chiesa San Raffaele al Porto. Lascerà le comunità parrocchiali San Dalmazio Martire, nel quartiere di Lavagnola, e San Bernardo, nella frazione di San Bernardo in Valle, dove gli subentrerà come parroco don Francesco Cotta, attualmente vicario ad Albissola Marina e nella frazione Capo di Albisola Superiore.

Nella comunità savonese dei Santi Giovanni Battista e Andrea Apostolo, di cui teneva la reggenza lo stesso Vescovo dopo la morte di don Piero Giacosa, entrerà come parroco don Giuseppe Ippolito, il quale attualmente segue San Giovanni Battista a Vado Ligure, Nostra Signora della Visitazione di Maria a Porto Vado, Nostra Signora Regina della Pace nella Valle di Vado, Sant’Ermete e San Maurizio a Segno.

Tutte queste parrocchie saranno affidate alla cura pastorale di don Adolfo Macchioli, che manterrà la titolarità di San Martino Vescovo in Bergeggi ma lascerà le parrocchie San Pietro a Noli e Santi Pietro e Paolo a Voze. Qui gli subentrerà don Danilo Grillo, che resterà parroco della Santissima Annunziata a Spotorno e di Sant’Ignazio di Loyola a Tosse.

Anche questi avvicendamenti saranno effettivi dopo l’estate, con gli ingressi ufficiali nelle parrocchie interessate. I sacerdoti ne hanno dato l’annuncio ai fedeli durante le messe di oggi.