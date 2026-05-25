Ceriale, il docufilm “Alta Via” chiude la stagione della rassegna Parole in Movimento

Giovedì 28 maggio, alle 17, nella Sala Polivalente “F. Fizzotti” di via Primo Maggio 22 a Ceriale, la Pro Loco e UniTre Ingauna, sezione di Ceriale, presentano il docufilm “Alta Via – Storie di cielo, terra e mare”, alla presenza di Massimo Cirillo, Maurizio Cristini e della regista Simona Berton.

Il film, prodotto dall’associazione culturale I.L.M. di Pietra Ligure, racconta l’Alta Via dei Monti Liguri attraverso un intreccio tra finzione scenica e documentario. Antonio Ornano e Manuel Zicarelli interpretano Franco e Andrea, due amici in viaggio alla scoperta di paesaggi, suggestioni e bellezze del territorio, mentre gli autentici abitanti dei luoghi attraversati offrono testimonianze dirette e personali.

“Alta Via” restituisce con delicatezza la forza di un ambiente unico, sospeso tra cielo, terra e mare, dove la vicinanza tra montagne e costa disegna scenari di grande fascino. Il docufilm dà voce anche a chi ha scelto di cambiare vita per abitare questi luoghi, trovando nelle terre alte liguri una risposta concreta ai propri desideri e alle proprie ricerche.

Il progetto, durato tre anni, porta la firma della regista Simona Berton ed è stato realizzato con il patrocinio della Regione Liguria, il contributo della Fondazione De Mari e del Comune di Pietra Ligure, con il supporto tecnico di Salewa Gruppo Oberalp spa, in collaborazione con InLiguria e Genova Liguria Film Commission. Le musiche originali sono del cantautore genovese followtheriver e del producer Federico Malandrino.

Il docufilm ha già ottenuto riconoscimenti internazionali, classificandosi terzo nella sezione documentari al Film Only Film Festival di Toronto e al Brussels Capital Film.

L’appuntamento di Ceriale chiude la stagione della rassegna “Parole in Movimento”, che ripartirà in autunno con il programma 2026-2027. Al termine della proiezione seguirà un buffet offerto da Il Melograno di via Pontetto 42-44.