Celle, il centro prelievi si avvicina alla riapertura. Sindaco: "Siamo all’ultimo km di una maratona fondamentale"

Il centro prelievi di Celle dopo anni di attesa è pronto per essere operativo.

Lo ha annunciato il sindaco Marco Beltrame a due anni dalla sua elezione.

"Una delle priorità che ci siamo dati come amministrazione sta arrivando all’ultimo step autorizzativo: lunedì abbiamo ricevuto da ASL tutti i documenti necessari per la riapertura del centro prelievi e ieri li abbiamo trasmessi a Liguria Salute per l’ultimo passaggio - ha spiegato il primo cittadino cellese - Siamo all’ultimo chilometro di una maratona che per Celle è fondamentale".

"Non posso non ringraziare chi ci ha messo il cuore: la dottoressa Cirone, la dottoressa Corti che ha recuperato ogni singolo documento necessario e la consigliera Foscolo che ha sempre sostenuto questo progetto" continua Beltrame che a breve comunicherà la data di apertura e l'inaugurazione.

Una battaglia per scongiurare la chiusura che era stata portata avanti nel 2017 dal compianto ex sindaco Renato Zunino anche con una raccolta firme/petizione rivolta all'Asl2. Proseguita poi per la riapertura del 2018 e la conseguente chiusura nel periodo Covid nel giugno 2021.

Il comune nel frattempo nel 2022 aveva firmato una convenzione con l'Avis comunale per la gestione dei locali di via Santi Giacomo e Filippo per una durata di 10 anni.

Nel 2025 era stato poi siglato un protocollo d'intesa proprio tra il Comune, l'Asl2 e i donatori di sangue. A deliberare la convenzione proprio la giunta comunale cellese e l'azienda sanitaria locale savonese che andrà a gestire il centro sede proprio dell'Avis cellese dall'ottobre 2023.