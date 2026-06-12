La salute mentale in un dibattito con il gruppo Agesci Savona 3

Domenica 14 giugno alle ore 21 nei locali della Parrocchia San Paolo Apostolo, in via Giuseppe Giusti 2, il Clan Antares del gruppo scout Savona 3 dell'Agesci invita al dibattito "Parliamone un po'" sulla maniera in cui la società influisce sulla nostra salute mentale (per informazioni telefonare al numero 3755432637).

"Quest'anno abbiamo scelto di esplorare un tema che spesso viene tenuto in ombra: la salute mentale e la condizione del paziente psichiatrico nella società - dicono gli scout - Quante persone sanno riconoscere i segnali di disagio? Quante si sentono libere di parlarne? Abbiamo lavorato sul tema ed ora vogliamo sentire la vostra voce."

Nel form online forms.gle/GPZwFpXQSo9qhztV6 sono riportate alcune domande "che vi poniamo per raccogliere qualche dato - spiega il gruppo Agesci - Il sondaggio è anonimo e veloce e serve a fotografare cosa sa e cosa pensa la gente intorno a noi. Non esistono risposte giuste o sbagliate, conta solo la vostra sincerità: se avete tempo diteci la vostra nel commento alla fine. Se poi vi interessa approfondire la questione e riuscire a creare un confronto su queste tematiche venite all'incontro del 14 giugno."



