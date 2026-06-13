Truffe, l'Arma dei Carabinieri incontra i cittadini all'Ipercoop di Albenga: desk informativi e consigli

I Carabinieri del Comando Legione "Liguria", in collaborazione con i punti vendita delle principali catene di distribuzione, hanno intrapreso un percorso congiunto di sensibilizzazione sul fenomeno criminale, sempre più diffuso, delle truffe. Ad Albenga l'iniziativa fa tappa all'Ipercoop del centro commerciale Le Serre, dove i militari dell'Arma saranno presenti anche oggi, sabato, dalle 15 alle 19, e domenica dalle 9 alle 13.

Le truffe sono divenute eventi molto diffusi, che prendono di mira chiunque, di qualsiasi età, istruzione ed educazione, ma soprattutto le persone più fragili o anziane, lasciando in loro segni indelebili. Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell'invasione del proprio spazio, le vittime subiscono infatti anche il senso di colpa di essere state raggirate. I truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità fisica delle vittime per conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati.

Proprio per combattere questo deprecabile fenomeno, l'Arma dei Carabinieri ha da tempo intrapreso diverse azioni di sensibilizzazione, rivolgendosi alla popolazione mediante video informativi (celebre quello realizzato con la collaborazione del "nonno d'Italia" Lino Banfi) nonché con conferenze e incontri con la cittadinanza e con campagne di volantinaggio nei luoghi maggiormente frequentati.

È da questa realtà, purtroppo sempre più diffusa e trasversale, che nasce il progetto promosso dall'Arma dei Carabinieri della Liguria, in collaborazione con i punti vendita delle principali catene di distribuzione.

All'ingresso dei punti vendita interessati saranno allestiti desk informativi, presidiati da militari dell'Arma, che distribuiranno materiali dedicati e forniranno indicazioni pratiche sui comportamenti corretti da adottare in caso, ad esempio, di telefonate sospette, SMS fraudolenti, richieste anomale di denaro o tentativi di phishing.

Ad Albenga l'appuntamento è dunque all'Ipercoop del centro commerciale Le Serre, dove i cittadini potranno incontrare direttamente i Carabinieri della Compagnia di Albenga, guidata dal maggiore Walter Crescentini, nei giorni dell'iniziativa, con consigli mirati e tanta attenzione per le esigenze del cittadino.