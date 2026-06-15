Gallerie autostradali liguri, approvata in Consiglio provinciale la mozione per il potenziamento della rete telefonica e dati

Dopo Imperia, anche Savona chiede l’adeguamento della copertura telefonica, radiofonica e della connettività dati lungo i tratti autostradali e nei percorsi in galleria del territorio ligure.

Il Consiglio provinciale ha approvato oggi la mozione presentata dal presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri.

L’iniziativa si inserisce in continuità con l'analoga iniziativa già avviata dalla Provincia di Imperia, con l’obiettivo di consolidare un intervento coordinato a livello di “sistema Ponente”.

Il documento trae origine anche dall’esperienza diretta di utenti e amministratori, che quotidianamente riscontrano difficoltà nell’effettuare chiamate lungo le principali infrastrutture del territorio, tra cui rete autostradale, strada statale Aurelia e linea ferroviaria, a causa di un segnale intermittente o del tutto assente all’interno delle gallerie.

Una condizione che coinvolge migliaia di persone ogni giorno. In un territorio come quello ligure, caratterizzato da una fitta rete di gallerie sia lungo la fascia costiera sia nelle aree interne, l’assenza di segnale costituisce un problema concreto: in molti casi impedisce agli automobilisti di contattare il Numero unico di emergenza 112, utilizzare applicazioni di soccorso o ricevere aggiornamenti in tempo reale in caso di incidenti, guasti o incendi.

Con l’approvazione dell’atto esecutivo, la Provincia si impegna a farsi promotrice presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Liguria e il Governo affinché vengano stanziate risorse dedicate, accelerati gli interventi e monitorato lo stato di attuazione delle opere necessarie.