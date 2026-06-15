Trenitalia Liguria, potenzia i servizi e l'assistenza per l'estate, più di 380 collegamenti

Ogni giorno, 16 Frecce, 44 collegamenti Intercity e Intercity Notte dalla Liguria verso Nord e Sud Italia e 327 corse del Regionale, oltre a una rete di assistenza potenziata per accompagnare i viaggiatori durante l’estate. È questa l’offerta estiva di Trenitalia (Gruppo FS) in Liguria, pensata per andare incontro alle esigenze di mobilità di milioni di viaggiatori.

Inoltre, dati gli interventi di ammodernamento e sviluppo della rete ferroviaria previsti nel corso dell’estate, è stata potenziata l’intera rete di assistenza nelle principali stazioni liguri con un’attività di caring strutturata per garantire un presidio costante e informazioni tempestive durante tutta l’estate. Un piano che prevede l’impiego di 25 risorse aggiuntive e la disponibilità di bus nei fine settimana, pronti all’utilizzo in caso di necessità e attivi anche nelle fasce orarie più critiche. A questo si affianca l’attivazione di una nuova Critical Room nella stazione di Genova Piazza Principe, un ampio locale climatizzato con una postazione presenziata da un operatore Trenitalia per la gestione di criticità particolarmente impattanti soprattutto in orario serale/notturno. Sarà anche rafforzata l’assistenza digitale con l’avvio del servizio di “Digital Caring”, che in caso di ritardo o altre situazioni impreviste consentirà ai passeggeri di riprogrammare in autonomia e senza costi aggiuntivi il viaggio direttamente dal proprio smartphone.

NUOVE FERMATE PER GLI INTERCITY

Nuove fermate per gli Intercity a Diano Marina, Taggia Arma e Monterosso, fino a domenica 27 settembre, pensate per raggiungere in modo ancora più comodo e conveniente località balneari e borghi costieri, confermano l’attenzione verso il target famiglia con soluzioni sempre più innovative e inclusive per chi viaggia con i bambini.

In particolare, gli Intercity 653, 659, 675, 681 sulla relazione Ventimiglia-Milano fermeranno anche a Diano Marina e a Taggia Arma e gli Intercity 505 (Ventimiglia-Roma) e 510 (Salerno-Roma) fermeranno anche nella stazione di Monterosso.

NUOVI SERVIZI DEL REGIONALE PER LE COSTIERE DI LEVANTE E PONENTE

Regionale conferma la forza della sua capillarità con 110 mete liguri servite e un’offerta ricca di soluzioni intermodali e treni express pensati, in accordo con Regione Liguria, per rispondere alle esigenze di mobilità del periodo estivo e rendere più agevoli gli spostamenti nei fine settimana diventando sempre più capillare, sostenibile e vicina alle esigenze di cittadini, pendolari e turisti.

Il potenziamento del servizio riguarda in particolare le tratte del Levante e del Ponente ligure, con l’introduzione di nuovi treni notturni e serali, una corsa aggiuntiva tra Genova e Sestri Levante, un nuovo collegamento tra Genova e Savona e nuove fermate in località costiere particolarmente frequentate.

Nel dettaglio, fino al 28 settembre, nelle notti tra venerdì e lunedì, sarà attivata una nuova coppia di treni notturni sulla tratta Sestri Levante–La Spezia Migliarina e una coppia di treni notturni sulla tratta Sestri Levante–Recco.

Nello stesso periodo l’offerta del fine settimana sarà arricchita anche da un nuovo treno tra Genova Piazza Principe e Sestri Levante.

Novità anche per il Ponente ligure, fino al 27 settembre, con un nuovo collegamento tra Genova Piazza Principe e Savona in servizio il sabato e una nuova coppia di treni serali tra Savona e Ventimiglia attivi nelle giornate di venerdì e sabato.

Il potenziamento dell’offerta comprende anche nuove fermate dedicate a migliorare l’accessibilità verso le località della riviera: ritorna fino al 27 settembre il servizio da e per la località genovese di Vesima con 76 collegamenti (19 dal lunedì al venerdì, 27 il sabato e 30 nei giorni festivi), nuova fermata a Zoagli per il collegamento Milano Greco Pirelli–Sestri Levante, e a Sori, per il treno Recco–Genova Voltri.

Confermati i 46 collegamenti 5Terre Express fino al 1° novembre, i treni del mare dalla Lombardia verso le riviere di levante e ponente, i 18 collegamenti “Ponente Line” da e per il Piemonte, i 13 collegamenti Sestri Levante – Savona, attivi tutti i giorni, i prolungamenti nella tratta Levanto - Sestri Levante di 9 treni del “Cinque Terre Express” ed il prolungamento fino a Ventimiglia, nelle giornate di venerdì e sabato, del regionale 3041 Milano Centrale - Alassio.

Sempre graditi anche i Link del Regionale treno + bus o battello per raggiungere le perle della Liguria con un comodo servizio intermodale grazie alla possibilità di acquistare, tramite l’App o sito di Trenitalia, con un solo click, i biglietti di treni, bus, navi e parcheggi del Gruppo Ferrovie dello Stato per pianificare un viaggio “door-to-door”. Tra le località servite da questo servizio troviamo San Fruttuoso e Punta Chiappa con un unico biglietto e interscambio treno/battello a Camogli oppure Bergeggi, Noli, Porto Vado, e Torre del Mare, grazie al servizio combinato del Regionale + bus, in collaborazione con TPL Linea, dalla stazione ferroviaria di Savona, Varigotti, Malpasso spiaggia e Finalborgo dalla stazione di Finale Ligure Marina oppure Lerici e Portovenere dalla stazione della Spezia.

GLI ITINERARI DI FONDAZIONE FS

Parte la stagione estiva dei treni storici e di Fondazione FS con collegamenti che raccontano l’Italia attraverso il ritmo lento della scoperta, la bellezza del paesaggio e la valorizzazione dei territori. In estate, dopo il successo del 2025, le carrozze anni 20' "Centoporte" tornano a percorrere la celebre Ferrovia delle Meraviglie, un itinerario panoramico che collega il Piemonte alla costa Ligure attraversando la Val Roya e il Parco del Mercantour. Il collegamento partirà tutte le domeniche dal 5 luglio al 6 settembre, ad eccezione del 25 luglio, 8 e 22 agosto con circolazioni programmate il sabato, da Torino con fermate intermedie a Cuneo, Limone, Tende, Breil-sur-Roya, Ventimiglia, Sanremo e Imperia.

AGEVOLAZIONI E TARIFFE DEDICATE PER OGNI ESIGENZA

Frecciarossa, Intercity e Regionale offrono agevolazioni per famiglie, bambini, giovani under 30, gli over 60, oltre che per chi viaggia in due oppure in gruppo.

Disponibile, inoltre, “Italia in Tour”, la promo del Regionale che consente di viaggiare 3 o 5 giorni consecutivi a partire da 35 euro; per ragazzi e ragazze fino ai 12 anni non compiuti, invece, la tariffa parte da 18 euro.