"Dove ricomincia il giorno", al Nuovofilmstudio il videoracconto sull'integrazione firmato dagli allievi del CPIA di Savona

Si intitola "Dove ricomincia il giorno" e ha come sottotitolo, programmatico, "l'integrazione possibile". È il videoracconto narrato e girato in prima persona dagli allievi del CPIA "Mohammed Dansoko" di Savona, che verrà presentato al pubblico giovedì 25 giugno alle ore 20.30 al Nuovofilmstudio di Savona.

Protagonisti e autori del lavoro sono gli studenti del centro provinciale per l'istruzione degli adulti: Bubacarr Bah, Olga Alexandra Koue Deli, Edimo Moise Paulin, Andreas Vilhelm Oskar Ebbert, Angjelina Kaca, Hassan Junior Keita, Vitor Peppe Naissainger e Kebba Touray. A loro è affidato il racconto, in un percorso che ribalta la prospettiva consueta: non un'opera sui migranti, ma un'opera dei protagonisti stessi, che mettono in scena la propria voce e il proprio sguardo sull'esperienza dell'integrazione.

Il progetto è curato da Enrico Piazza e Nicola Bina, da un'idea di Mimmo Lombezzi, con la consulenza tecnica e l'editing elettronico di Michele De Lucis. La produzione è firmata dal CPIA "M. Dansoko" insieme alla Fondazione De Mari CR Savona.