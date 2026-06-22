Si intitola "Dove ricomincia il giorno" e ha come sottotitolo, programmatico, "l'integrazione possibile". È il videoracconto narrato e girato in prima persona dagli allievi del CPIA "Mohammed Dansoko" di Savona, che verrà presentato al pubblico giovedì 25 giugno alle ore 20.30 al Nuovofilmstudio di Savona.
Protagonisti e autori del lavoro sono gli studenti del centro provinciale per l'istruzione degli adulti: Bubacarr Bah, Olga Alexandra Koue Deli, Edimo Moise Paulin, Andreas Vilhelm Oskar Ebbert, Angjelina Kaca, Hassan Junior Keita, Vitor Peppe Naissainger e Kebba Touray. A loro è affidato il racconto, in un percorso che ribalta la prospettiva consueta: non un'opera sui migranti, ma un'opera dei protagonisti stessi, che mettono in scena la propria voce e il proprio sguardo sull'esperienza dell'integrazione.
Il progetto è curato da Enrico Piazza e Nicola Bina, da un'idea di Mimmo Lombezzi, con la consulenza tecnica e l'editing elettronico di Michele De Lucis. La produzione è firmata dal CPIA "M. Dansoko" insieme alla Fondazione De Mari CR Savona.
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Attualità | 22 giugno 2026, 13:30
"Dove ricomincia il giorno", al Nuovofilmstudio il videoracconto sull'integrazione firmato dagli allievi del CPIA di Savona
Gli studenti della scuola Mohammed Dansoko" raccontano in prima persona il proprio percorso di integrazione . Appuntamento il 25 giugno al Nuovofilmstudio di Savona
Si intitola "Dove ricomincia il giorno" e ha come sottotitolo, programmatico, "l'integrazione possibile". È il videoracconto narrato e girato in prima persona dagli allievi del CPIA "Mohammed Dansoko" di Savona, che verrà presentato al pubblico giovedì 25 giugno alle ore 20.30 al Nuovofilmstudio di Savona.