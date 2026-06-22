Ad Alassio nasce “Spiagge da leggere”: un’iniziativa di promozione della lettura estiva ideata dalla Biblioteca Deaglio per coinvolgere residenti e turisti

Mercoledì 24 giugno alle ore 20, presso i Bagni Rosetta di fronte alla Biblioteca Civica Renzo Deaglio, in Piazza Airaldi e Durante, si terrà il primo reading in spiaggia.

“È una novità dell’estate di Alassio – sottolinea Mariacristina Boeri, consigliere comunale con incarico agli Istituti culturali della città – che ripeteremo a luglio e ad agosto anche in altri bagni. Lo abbiamo chiamato Spiagge da leggere per sottolineare il legame tra la Biblioteca e il Mare”.

Dalle ore 20 fino intorno alle 21 i partecipanti all’evento potranno leggere un libro in spiaggia, cullati dal dolce sciabordio delle onde e da una musica di sottofondo che verrà eseguita da due giovani

musicisti del Liceo musicale, Fabiano Pinto al clarinetto e Linda Terrizzano al violoncello.

“Con questa iniziativa desideriamo offrire un’esperienza insolita – prosegue Boeri – che possa diventare un bel ricordo per i partecipanti. Leggere a bordo mare può diventare un momento di tranquillità e di benessere”.

I posti sono limitati e si consiglia di prenotare il proprio posto telefonando al numero 0182 648078 o tramite mail scrivendo a biblioteca@comune.alassio.sv.it.

“Mi preme ringraziare – conclude Boeri – il gestore dei Bagni Rosetta Andrea Pellegrini e Emanuele Schivo come Presidente dell’Associazione Bagni Marini, per aver accolto con entusiasmo questo progetto che offre la possibilità di vivere anche di sera le nostre spiagge”.

Per ogni altra informazione si può contattare la Biblioteca di Alassio.