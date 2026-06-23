Savona, con l'estate tornano i bivacchi a Santa Rita, i residenti: "Urla e bestemmie fino a notte fonda"

E' un problema che si ripresenta ogni estate e ogni volta i residenti di Santa Rita, zona via Leopardi Piazza delle Nazioni, chiedono che venga trovata una soluzione, con segnalazioni e richieste di intervento.

E sono proprio i residenti di via Leopardi, ancora una volta, a segnalare bivacchi e la presenza di perso ubriache che nello spazio verde di via Leopardi, dove si trovavano i campi da bocce e vicino alla zona fitness. L'ultimo episodio la scorsa notte, quando un gruppo di persone hanno fatto schiamazzi e litigato, fino a tarda notte con “ urla e bestemmie -dice una residente- inutile urlargli di smettere alzano ancora di più la voce. Chiamare la polizia ancora più inutile, non possono fare nulla. Ubriachi e molesti”.

Con l'arrivo della bella stagione il fenomeno torna. Nelle serate più calde gruppi di persone si ritrovano nei giardini fino a notte fonda, spesso consumando alcolici e lasciando bottiglie, lattine e rifiuti nell'area verde. Una situazione che, oltre a creare disagio per il rumore, alimenta preoccupazioni anche sotto il profilo del decoro urbano e della sicurezza. Negli anni passati i residenti hanno più volte segnalato la presenza di bivacchi, assembramenti e comportamenti molesti nei giardini di via Leopardi e piazza delle Nazioni.

In passato c'era stata una raccolta firme e richieste di maggiori controlli da parte dei cittadini, che denunciavano episodi di degrado, risse, schiamazzi e utilizzo improprio delle aree pubbliche. Nel corso degli anni le forze dell'ordine sono intervenute più volte nella zona per controlli e identificazioni.