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Attualità | 24 giugno 2026, 10:38

Termovalorizzatore, continua la mobilitazione del fronte del "No": nuova assemblea pubblica ad Acqui Terme

Domani, giovedì 25 giugno, alle ore 20.30 presso la sala ex Kaimano

Termovalorizzatore, continua la mobilitazione del fronte del &quot;No&quot;: nuova assemblea pubblica ad Acqui Terme

Prosegue la mobilitazione del fronte contrario alla realizzazione del termovalorizzatore in Val Bormida. Nelle prossime ore è previsto un nuovo appuntamento pubblico promosso dai comitati locali, che continuano a esprimere opposizione al progetto.

L’iniziativa si terrà il 25 giugno ad Acqui Terme, dove è stata convocata un’assemblea pubblica alle 20.30 presso la sala ex Kaimano. L’incontro è organizzato dal Coordinamento No Inceneritore Valle Bormida Ligure e Piemontese.

Al centro del dibattito le preoccupazioni espresse dai promotori rispetto all’impatto ambientale e sanitario dell’impianto, oltre alle possibili ricadute sul traffico e sulle attività economiche e turistiche del territorio.

"Non ricadiamo negli errori del passato", commentano gli organizzatori.

Graziano De Valle

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