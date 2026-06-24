Albenga piange Gino Michero, agricoltore e custode della memoria partigiana. Aveva 95 anni

Si è spento all'età di 95 anni Gino Michero, figura conosciuta e stimata nel mondo agricolo della piana ingauna e, insieme, instancabile custode della memoria resistenziale.

Agricoltore di lungo corso, Michero aveva attraversato in prima persona le diverse stagioni che hanno trasformato l'agricoltura del Ponente ligure, passando dall'orticoltura alla floricoltura e seguendo da protagonista l'evoluzione di un comparto che ha segnato l'economia e il paesaggio del territorio.

Gino Michero ha coltivato per anni un altro impegno, di natura civile e memoriale: è stato infatti per lungo tempo presidente dell'associazione resistenziale "Fischia il vento", dedicata alla memoria di Felice Cascione, il medico partigiano imperiese autore del celebre canto della Resistenza.

Nel mondo imprenditoriale savonese ha portato avanti il proprio impegno dapprima nell'Alleanza dei Contadini, poi in Confagricoltori e successivamente nella Confederazione Italiana Agricoltori di Savona, dove è stato membro del Comitato direttivo provinciale, che ne ricorda "il grande contributo umano e professionale offerto", esprimendo al contempo la propria gratitudine. È stato, inoltre, presidente del Consorzio dei Comuni “Nuova Agricoltura”, nonché consigliere e assessore all’Agricoltura del Comune di Albenga.

Lascia la moglie Teresa, le figlie Catia con Angelo e Nadia, i nipoti Luca con Valentina e Laura con Daniele, il cognato, le cognate e tutti i parenti, ai quali si stringe la comunità.

I funerali avranno luogo giovedì 25 giugno alle ore 15.30 nella parrocchia di S. Simone e Giuda, a San Fedele. Questa sera, mercoledì 24 giugno, alle ore 19, sarà recitato il Santo Rosario.