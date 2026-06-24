Ceriale, giovedì 25 giugno i funerali di Sofia Barberi: proclamato il lutto cittadino

Saranno celebrati domani, giovedì 25 giugno, alle ore 15, nella parrocchia di San Giovanni Battista ed Eugenio a Ceriale, i funerali di Sofia Barberi, la giovane morta in seguito al tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato lungo la via Aurelia.

La ragazza, che avrebbe compiuto 23 anni il prossimo 26 giugno, è deceduta all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a causa delle gravissime ferite riportate nell'impatto. Oggi, mercoledì 24 giugno, alle ore 18, nella camera ardente dell'ospedale Santa Corona, sarà recitato il Santo Rosario.

Sofia lascia la mamma Barbara, assessore comunale ai Servizi Sociali, con Alessio, il papà Francesco, la sorellina Aurora, il compagno Skerdi, i nonni Santina, Franco, Andrea e Rosetta, gli zii, le zie, i cugini, gli amici e tutti i parenti.

In segno di partecipazione al dolore della famiglia e dell'intera comunità, il Comune di Ceriale ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di giovedì 25 giugno, dalle ore 14 fino al termine della cerimonia funebre. Con il provvedimento sono state disposte l'esposizione della bandiera comunale a mezz'asta e listata a lutto sul palazzo municipale, la partecipazione dell'amministrazione comunale alle esequie con il gonfalone cittadino e l'invito al Consiglio comunale a osservare un minuto di silenzio in occasione della prossima seduta in memoria della giovane.

"A nome del Consiglio comunale tutto e della Città di Ceriale esprimiamo la nostra più profonda vicinanza a Barbara De Stefano, alla famiglia Barberi e a tutte le persone che stanno vivendo questo immenso dolore – afferma il sindaco Marinella Fasano -. La scomparsa di Sofia ha colpito il cuore della nostra comunità e ha lasciato un vuoto che nessuna parola può colmare. In questi giorni abbiamo visto una città unita nel dolore, composta e solidale, capace di stringersi attorno a una famiglia ferita da una tragedia che ha spezzato una giovane vita e sconvolto tutti noi. Il nostro pensiero va anche a Emma, che continua a lottare in ospedale, e alla sua famiglia. Di fronte a una sofferenza così grande possiamo soltanto condividere il silenzio, il rispetto e l'abbraccio di un'intera comunità. Auspichiamo che da questa ferita profonda possa nascere una rinnovata consapevolezza del valore della vita, del rispetto reciproco e del senso di responsabilità che ciascuno di noi è chiamato a custodire ogni giorno, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni".

L'amministrazione comunale ha inoltre invitato cittadini, istituzioni, associazioni, organizzazioni sociali e culturali e i titolari delle attività private a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune per tutta la durata del lutto cittadino.

Nello stesso incidente è rimasta gravemente ferita anche Emma Brasca, che viaggiava insieme a Sofia. La giovane è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove resta in prognosi riservata. Dopo un lungo intervento chirurgico, i medici hanno dovuto procedere all'amputazione di un piede.

Nel frattempo proprio Emma ha affidato ai social un commosso messaggio dedicato all'amica scomparsa: "Ti sento in ogni gesto e in ogni filo di vento".