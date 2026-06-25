 / Attualità

Attualità | 25 giugno 2026, 13:43

Savona, Piazza Diaz, al via il rifacimento della pavimentazione ammalorata

Interventi iniziati il 22 giugno e conclusione prevista entro il 7 luglio. Utilizzati materiali drenanti per migliorare la durabilità delle superfici e tutelare le alberature. I lavori sono interamente a carico della ditta appaltatrice

Savona, Piazza Diaz, al via il rifacimento della pavimentazione ammalorata

Sono stati avviati, a partire da lunedì 22 giugno, i lavori relativi al rifacimento della pavimentazione di Piazza Diaz la cui conclusione è prevista il giorno 7 luglio. E' stata completata la prima fase degli interventi comprendente l'area lato Via Famagosta per proseguire poi nella parte bassa della Piazza, lato parcheggio, e, in ultimo, con la Via adiacente ai condomini. I materiali utilizzati per la pavimentazione sono di tipo drenante come quelli inseriti intorno agli alberi per i quali è stato realizzato un apposito impasto che non compromette la salute della pianta evitando, al contempo, lo sgretolamento della ghiaia e l'usura della pavimentazione stessa.

L'intervento è a totale carico della Ditta appaltatrice che ha riconosciuto come legittime le contestazioni fatte dal Comune.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium