 / Attualità

Attualità | 25 giugno 2026, 13:00

SpazioBimbi a Borghetto, al via il calendario estivo: laboratori creativi e "Battesimo del mare" per bambini e ragazzi

Il programma prende il via il 26 giugno al Nido d’Infanzia di via Milano con attività artistiche per i più piccoli. Il 28 giugno appuntamento alla Lega Navale con corsi di vela per giovani tra i 7 e i 18 anni

SpazioBimbi a Borghetto, al via il calendario estivo: laboratori creativi e &quot;Battesimo del mare&quot; per bambini e ragazzi

Il calendario di SpazioBimbi, il contenitore delle attività dedicate ai più piccoli, si apre con un appuntamento speciale che si svolgerà presso il Nido d’Infanzia comunale di via Milano a Borghetto Santo Spirito, venerdì 26 giugno alle ore 16:30.

Il laboratorio, dedicato ai bimbi da 1 a 6 anni, è di libera fruizione per tutti, previa iscrizione al numero 3666191327.

“Il mondo in tracce: linee, punti, segni…” sarà un’esperienza laboratoriale finalizzata a dare spazio alla creatività, all’espressione artistica non veicolata e alla crescita dell’autostima, attraverso l’utilizzo di colori atossici e tanta fantasia. Seguendo l’insegnamento di Peter H. Reynolds e dell’albo “Il Punto”, tutti potranno creare un capolavoro.

È richiesta la presenza di un accompagnatore adulto per ogni bambino partecipante durante lo svolgimento dell’attività.

Il prossimo appuntamento di SpazioBimbi proseguirà domenica 28 giugno alle ore 9 presso la Lega Navale Lungomare W. Tobagi con il “Battesimo del mare… a vela”, corsi con istruttori F.I.V. e L.N.I. per ragazzi dai 7 ai 18 anni.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium