Miss Summer Tour – MissBlumare 2026, domenica 28 giugno serata al Grand Hotel Pietra Ligure

Prosegue il Miss Summer Tour – MissBlumare 2026, il prestigioso circuito di selezioni del concorso nazionale MissBlumare, che farà tappa domenica 28 giugno alle ore 21.00 nella splendida cornice del Grand Hotel Pietra Ligure, elegante hotel quattro stelle affacciato sul mare della Riviera di Ponente.

La serata rappresenterà un'importante occasione per le concorrenti che desiderano conquistare l'accesso alle finali regionali del circuito e proseguire il proprio percorso verso la Finale Nazionale di MissBlumare, in programma a bordo di una nave MSC Crociere.

A presentare la manifestazione sarà Simona Rosso, che accompagnerà il pubblico in una serata ricca di moda, musica, spettacolo ed emozioni.

Il coordinamento artistico e la gestione del backstage saranno curati da Francesca Bianco, da anni preziosa collaboratrice della manifestazione.

L'organizzazione è realizzata in collaborazione con l'Agenzia ArteModa di Maurizio Tonini, partner del circuito MissBlumare per Liguria, Toscana e Lombardia.

Le concorrenti sfileranno in tre eleganti uscite: abito casual, bikini e abito da sera, mettendo in risalto eleganza, personalità e portamento davanti alla giuria.

Ad arricchire il programma saranno le esibizioni delle cantanti Debora Colombo, Roberta Boscolo e Rachele Noli, che presenterà anche un suo brano inedito.

Spazio anche alla moda con una sfilata proposta dal negozio Roba da Matti, mentre l'intrattenimento musicale sarà affidato al DJ Ray Fiore.

A raccontare i momenti più emozionanti della manifestazione saranno i fotografi Ilario Navone, Mauro Caruso e Piero Foto.

Per chi desidera vivere l'evento fin dal primo momento, sarà possibile cenare presso il ristorante del Grand Hotel Pietra Ligure, scegliendo tra un menù di terra oppure di pesce al costo di € 30,00 a persona (bevande escluse). È consigliata la prenotazione contattando direttamente l'hotel al numero 019 6186120.

La serata sarà valida come selezione ufficiale del circuito MissBlumare 2026, con l'assegnazione delle fasce valide per l'accesso alle successive fasi regionali del concorso.

"Siamo felici di tornare in una location prestigiosa come il Grand Hotel Pietra Ligure – dichiara Massimo Enrico, patron di Miss Albenga Summer –. Sarà una serata dedicata alla bellezza, alla moda, alla musica e al talento, con tanti ospiti e momenti di spettacolo pensati per coinvolgere il pubblico e valorizzare le concorrenti".

L'ingresso alla manifestazione è libero. L'organizzazione invita cittadini, turisti e appassionati a partecipare a una serata all'insegna dell'eleganza, della musica e del divertimento.