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Attualità | 29 giugno 2026, 12:10

Pietra Ligure, la Filarmonica Guido Moretti 1518 in concerto al Santuario del Soccorso

Lunedì 13 luglio una serata musicale con pagine di Bizet, Verdi, Strauss, Tschaikovsky, Fucik e Prokofieff. Sul podio il maestro Paolo Gazzano, presenta Marisa Aicardi

Pietra Ligure, la Filarmonica Guido Moretti 1518 in concerto al Santuario del Soccorso

Una serata all'insegna della grande musica bandistica e sinfonica attende gli appassionati lunedì 13 luglio a Pietra Ligure. La Società Filarmonica Guido Moretti 1518, considerata la banda più antica d'Italia, sarà protagonista di un concerto che si terrà alle ore 21.30 presso il Santuario di Nostra Signora del Soccorso.

Il programma proporrà un affascinante viaggio musicale attraverso alcune delle più celebri composizioni di Georges Bizet, Pëtr Il'ič Tschaikovsky, Julius Fučík, Giuseppe Verdi, Johann Strauss e Sergej Prokofieff, offrendo al pubblico un repertorio ricco di suggestioni e atmosfere.

A dirigere l'ensemble sarà il maestro Paolo Gazzano, mentre la presentazione della serata sarà affidata a Marisa Aicardi.

Redazione

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