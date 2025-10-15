Sicurezza stradale ad Albissola, la polizia locale chiede il nulla osta al Ministero per l'adozione di sistemi di moderazione della velocità

Una serie di interventi utili per la sicurezza stradale dei pedoni, degli automobilisti e per i disabili che sono al vaglio e che proseguiranno anche nel 2026.

L’assessorato ai Lavori Pubblici e alla Sicurezza Urbana del Comune di Albissola Marina ha predisposto un pacchetto di interventi da programmare e realizzare tra il periodo autunnale/invernale di quest’anno ed i primi mesi del prossimo con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e pedonale attraverso la messa in sicurezza di diversi attraversamenti pedonali, la riqualificazione con abbattimento delle barriere architettoniche di marciapiedi e lo studio preliminare di opere di “traffic calming” oltre all’avvio di un progetto di fattibilità per il miglioramento dell’accessibilità del sottopassaggio di Piazza del Popolo.

"Questo pacchetto per la mobilità sicura riguarda sei tra interventi e progetti distribuiti tra strade e piazze di vari quartieri cittadini compresi tra l’Aurelia, il Centro Storico, Via Gentile, Vle Perata, Via Salomoni, Vle Faraggiana, zone ex Galaie e Grana e hanno l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e pedonale - spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro - Le piazze e strade sono state individuate sulla base della valutazione di istanze e segnalazioni provenienti dalla cittadinanza e anche sul report della Polizia Municipale sugli incidenti che hanno visto il coinvolgimento dei pedoni e/o su valutazioni attinenti la prossimità di scuole, asili e parchi".

Attenzione quindi alla riqualificazione con abbattimento delle barriere architettoniche e l’installazione di ringhiera parapedonale del marciapiede di Corso Bigliati lungo il tratto compreso tra Piazza del Popolo e Piazza Rossello; la realizzazione di un impianto semaforico per regolamentare il traffico all’altezza dell’incrocio e dell’attraversamento pedonale in zona “Prana”; l’installazione di due nuovi varchi elettronici con telecamere per regolamentare e controllare gli accessi di veicoli nel centro storico secondo le nuove regole ed orari deliberati dalla giunta comunale; la messa in opera di cinque impianti luminosi smart per migliorare la visibilità degli attraversamenti pedonali presenti dalle scuole medie di Via Gentile, dalla rotatoria di Via Rogazioni/Industrie, dall’area camper di Vle Emanuela Loi e dai due rimanenti attraversamenti sull’Aurelia (come da nullaosta Anas); l'affidamento della progettazione di fattibilità per verificare la possibilità di rendere pienamente accessibile il sottopassaggio di Piaza del Popolo anche a chi ha difficoltà motorie, a carrozzine e passeggini e, propedeutica alla richiesta di nullaosta ed autorizzazioni ai vari enti ed autorità sovracomunali competenti (Sovrintendenza, Anas, ecc).

Per questo intervento il Comune ha affidato l'incarico ad un progettista esperto nei giorni scorsi per uno studio progettuale per la realizzazione di due piattaforme elevatrici a corredo del sottopasso che si integrino nel contesto particolarmente delicato sia della Piazza del Popolo sia della Passeggiata degli artisti.

La polizia locale ha richiesto un parere di competenza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per ottenere il nullaosta all’adozione in via sperimentale di alcuni sistemi di moderazione della velocità ( “traffic calming” ), in alcune strade ad alta densità di traffico ed in prossimità di scuole, asili e parchi ( ad esempio Via Salomoni, viale Perata e viale Faraggiana). Per quanto riguarda questa possibile sperimentazione se autorizzata dal Ministero e se l’adozione degli impianti di moderazione della velocità darà riscontri positivi, verrà valutata la possibilità di estenderne l’installazione anche in altri tratti stradali.

"Tutte queste opere e progettazioni, una volta completate, contribuiranno in modo significativo al miglioramento della tutela dei pedoni e di tutti gli utenti della strada in particolare per quelli più vulnerabili, in aree particolarmente esposte ai potenziali rischi di una alta densità di traffico veicolare - ha proseguito il vicesindaco essessore albissolese - Il primo degli interventi qui previsti che verrà avviato entro questo autunno, sarà il cantiere per la riqualificazione del marciapiede del tratto di Corso Bigliati compreso tra Piazza del Popolo e Piaza Rossello e riguarderà il rifacimento della vecchia pavimentazione sconnessa che risulta insidiosa per i pedoni e l’installazione di una ringhiera parapedonale per rendere più difficoltoso in quel punto l’attraversamento irregolare sull’Aurelia sopratutto nelle notti della “movida estiva” . I varchi elettronici per garantire una migliore sicurezza dei fruitori dell’Area Pedonale del Centro storico sono stati già installati ed il nuovo sistema entrerà pienamente a regime, dopo un congruo periodo di prova, nei primi mesi del 2026 con le nuove regole ed orari di accesso per i veicoli stabiliti dalla giunta comunale. A seguire nei prossimi mesi del 2026 saranno realizzati o impostati a livello progettuale tutti gli altri interventi qui brevemente elencati. Insomma con questo pacchetto di interventi e progettazioni proseguiamo la nostra azione amministrativa adempiendo alle nostre linee programmatiche di mandato, confermando una grande attenzione agli interventi a tutela dei pedoni e di tutti gli utenti della strada".