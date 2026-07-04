Addio a Daniela Bellino, lavorava in Radiologia nell'ospedale di Cairo

Cairo Montenotte si stringe nel dolore per la scomparsa di Daniela Bellino, stroncata da un improvviso malore. La notizia si è diffusa rapidamente in città, suscitando commozione tra quanti l’avevano conosciuta e apprezzata per la sua umanità, il sorriso sempre pronto e la naturale predisposizione ad aiutare gli altri.

Lavorava nel reparto di Radiologia dell’ospedale San Giuseppe, dove aveva saputo coniugare competenza professionale e sensibilità umana. Colleghi e pazienti la ricordano come una presenza rassicurante, capace di accogliere chiunque con una parola gentile e un’attenzione sincera, qualità che ne avevano fatto un punto di riferimento ben oltre il ruolo ricoperto.

Il servizio agli altri è stato il tratto distintivo della sua vita. Volontaria della Croce Bianca, dedicava parte del proprio tempo libero al soccorso e all’assistenza della comunità, vivendo il volontariato con discrezione e autentico spirito di solidarietà.

Profondo anche il suo legame con la parrocchia, dove faceva parte del coro e partecipava con entusiasmo alla vita della comunità. Agli esordi di Radio Canalicum San Lorenzo InBlu fu inoltre tra le prime speaker dell’emittente, contribuendo con passione a un progetto destinato a diventare un punto di riferimento per la realtà parrocchiale e il territorio.

Chi l’ha conosciuta ne ricorda soprattutto la disponibilità, la generosità e la capacità di esserci sempre, nei momenti difficili come in quelli di gioia. Un modo di vivere semplice e autentico, fatto di piccoli gesti, ascolto e attenzione verso il prossimo, che le aveva fatto conquistare l’affetto e la stima di tante persone.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella famiglia, tra gli amici, i colleghi, i volontari e in tutta la comunità cairese. Numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza che in queste ore stanno raggiungendo i suoi cari, testimonianza dell’affetto suscitato da una donna che, con il suo esempio silenzioso e concreto, ha saputo fare del bene senza mai cercare i riflettori.