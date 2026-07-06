Tinsil One sorprende tutti: arrivano i "Saldi Pazzi" con il 50% di sconto su tutta la collezione estiva

C'è chi fa i saldi. E poi c'è Tinsil One, che quest'anno ha deciso di fare davvero le cose in grande.

Fino al 30 luglio, il punto vendita di Albenga propone una promozione straordinaria: tutti gli articoli estivi uomo e donna sono scontati del 50%, un'occasione unica per rinnovare il guardaroba scegliendo capi di qualità, firme prestigiose e un assortimento capace di soddisfare ogni esigenza.

Da sempre punto di riferimento per chi cerca abbigliamento che unisca stile, vestibilità e qualità, Tinsil One offre una scelta che va ben oltre le misure tradizionali: taglie dalla Small fino alla 10XL, con particolare attenzione a chi desidera vestire con eleganza e comfort senza rinunciare alle ultime tendenze.

L'offerta comprende abbigliamento sportivo, casual, mare, cerimonia e sposo, con proposte dedicate sia all'uomo che alla donna. Il tutto con prezzi davvero sorprendenti: si parte da soli 20 euro, ai quali si aggiunge lo sconto del 50% sulla collezione estiva.

"Vogliamo fare un regalo ai nostri clienti e dare a tutti la possibilità di acquistare capi di qualità a prezzi davvero incredibili", è il messaggio con cui Pascal invita vecchi e nuovi clienti a visitare il negozio.

Se pensate che sia troppo bello per essere vero, c'è un solo modo per verificarlo: passare senza alcun impegno e lasciarsi sorprendere dalle tante occasioni disponibili.

Tinsil One vi aspetta ad Albenga, in Via dei Mille 165, a soli 50 metri dalla stazione ferroviaria.

Per informazioni è possibile contattare il negozio al 392 7881914.

I Saldi Pazzi sono iniziati. Ma solo fino al 30 luglio.