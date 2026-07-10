Ceriale Summer Festival, si apre il ciclo “Saturday Night” musica, animazione e divertimento per tutte le età

Prende il via sabato 11 luglio alle 22 in piazza della Vittoria "Saturday Night", il ciclo di serate con musica, animazione e divertimento per tutte le età inserito nel Ceriale Summer Festival, la rassegna estiva organizzata da American Sound in collaborazione con il Comune di Ceriale.

Tutti gli appuntamenti, ad accesso libero e gratuito, si svolgeranno al sabato, ad eccezione del 14 agosto, in programma venerdì.