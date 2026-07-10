Ceriale Summer Festival, si apre il ciclo “Saturday Night” musica, animazione e divertimento per tutte le età

Prende il via sabato 11 luglio alle 22 in piazza della Vittoria "Saturday Night", il ciclo di serate con musica, animazione e divertimento per tutte le età inserito nel Ceriale Summer Festival, la rassegna estiva organizzata da American Sound in collaborazione con il Comune di Ceriale.
Tutti gli appuntamenti, ad accesso libero e gratuito, si svolgeranno al sabato, ad eccezione del 14 agosto, in programma venerdì.
Questo il programma completo: 11 luglio: Discoteca, animazione e balli di gruppo; 18 luglio: Discoteca e animazione; 25 luglio: Super dance party dagli anni '90 a oggi; 1° agosto: Super dance party dagli anni '90 a oggi; venerdì 14 luglio: Super dance party dagli anni '90 a oggi - Tributo a Gigi D'Agostino.Le serate saranno presentate dalla giornalista e divulgatrice Renata Cantamessa.