"Rock The Theatre": a Valleggia una notte di musica dal vivo e solidarietà a sostegno dei giovani talenti

L'energia del rock incontra l'impegno sociale in un appuntamento in scena il prossimo giovedì 30 luglio alle ore 21:30, quando il Teatro Nuovo di Valleggia accenderà i riflettori su "Rock The Theatre - Live Band Night", una serata evento interamente dedicata alla musica dal vivo e ai giovani.

A dominare la scena saranno due formazioni musicali: i Wild Cats e i Groovepulse. Insieme a loro, la serata sarà arricchita dalla partecipazione di una ricca line-up di "Special Guests" d'eccezione che si alterneranno sul palco: Leonardo Bacchiocchi, Davide Crisafulli, Davide Pesce, Taison Gore e Toxi.

La kermesse, tuttavia, non si esaurisce nella sola offerta artistica, ma porta con sé un messaggio di profonda importanza per il territorio. "Rock The Theatre" è infatti una manifestazione a ingresso con offerta libera, e l'intero ricavato della serata sarà devoluto all'Aula di Musica del Liceo Scientifico "Orazio Grassi" di Savona. Un gesto concreto per supportare le attività didattiche e strumentali degli studenti, fornendo loro gli strumenti per continuare a crescere artisticamente.

Questo connubio tra arte e impegno civico è reso possibile grazie al prezioso sostegno di enti attivi sul territorio, come il Lions Club (sezione Vado Ligure, Quiliano, Vada Sabatia) e l'associazione Anteas di Savona, i cui loghi svettano in cima al manifesto dell'evento.