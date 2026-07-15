Varazze piange la scomparsa di Gino Mazzali. Aveva 81 anni.

Conosciuto e stimato nel comune varazzino, fu capocantiere dei Cantieri Baglietto negli anni 90 quando erano ancora in centinaia i lavoratori e realizzavano gli yacht per gli Emirati Arabi, nel quale è stato in più di un'occasione. Alla sua guida era stata anche costruita la barca dell'America's Cup "Azzurra".

Aveva condotto la Parrocchia della S. S. Annunziata al Pero per più di 20 anni dalla morte di Don Vallarino, ultimo parroco della frazione residente.

Amico del Cardinale Domenico Calcagno, fu anche presidente del circolo Anspi Don Fazio del Pero.