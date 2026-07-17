Dal 1° agosto arriva il biglietto unico dei Musei Civici di Savona: 15 euro per una settimana

Un solo biglietto per tutti i musei cittadini. Dal primo agosto il Comune di Savona introduce il titolo unico dei Musei Civici: 15 euro l'intero, 10 il ridotto, validità una settimana, con accesso a Pinacoteca Civica, Museo Archeologico, Cella di Mazzini e Musei Sandro Pertini e Renata Cuneo.

Per chi risiede a Savona la formula cambia in meglio: lo stesso biglietto vale un anno e consente di entrare nei musei tutte le volte che si vuole, negli orari di apertura, portando con sé ospiti a tariffa ridotta.

Cambiano invece i prezzi dei biglietti singoli, fermi dal 2016 e ora adeguati alla crescita dell'offerta: l'intero passa da 5 a 8 euro, il ridotto da 3 a 5. L'aumento riguarda la Pinacoteca Civica e il Museo Archeologico, mentre resta invariata la tariffa d'ingresso ai Musei Pertini e Cuneo.

Restano valide tutte le agevolazioni già in vigore, a partire dalla gratuità per gli under 18; l'elenco completo delle riduzioni e delle esenzioni è consultabile sul sito https://musa.savona.it/. Confermato anche il biglietto cumulativo che da anni permette di visitare nella stessa giornata Pinacoteca Civica e Museo della Ceramica, al costo di 15 euro l'intero e 10 il ridotto.

Il nuovo titolo si inserisce nella più ampia riorganizzazione del sistema museale comunale, pensata per valorizzare in modo organico l'intero patrimonio storico e artistico della città: chi visita potrà così abbinare la Pinacoteca, in pieno centro, ai musei ospitati nella Fortezza del Priamar.

"Abbiamo adeguato la tariffa d'ingresso all'offerta museale che negli ultimi anni è diventata sempre più attrattiva - dichiara l'assessore alla Cultura Nicoletta Negro -. Oltretutto era dal 2016 che i biglietti non subivano aumenti. In più, con l'introduzione del biglietto unico, i nostri cittadini potranno entrare nei musei civici tutte le volte che vorranno per diventare ambasciatori, consapevoli, dei tesori custoditi all'interno dei luoghi di cultura di Savona. Philippe Daverio diceva, provocatoriamente, che bisognava andare al museo e guardare un quadro solo, perché l'arte doveva essere compresa grazie ad un'osservazione lenta e personale; nel nostro piccolo il mio sogno è quello che i cittadini possano sentirsi liberi di entrare ed uscire dalle sale per godere del nostro patrimonio in modo privilegiato".

Sui progetti in corso interviene la direttrice dei Musei Civici Valentina Frascarolo: "Le progettualità inerenti l'offerta museale savonese annunciate un anno e mezzo fa si stanno concretizzando. È stato creato un nuovo sito che racchiude e racconta l'intero sistema museale cittadino, sito connesso a un portale per la bigliettazione elettronica. I musei savonesi avranno presto anche una vetrina in centro città, al piano terra di Palazzo Gavotti, sede della Pinacoteca: oltre a essere biglietteria e bookshop, diventerà un vero e proprio spazio orientativo per l'offerta cultura di Savona".