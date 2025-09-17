Mancate disdette per gli appuntamenti diagnostici, da Asl2 in arrivo i primi avvisi per il pagamento del ticket

Chi non si presenta a un appuntamento diagnostico prenotato, senza avvisare almeno due giorni lavorativi prima, sarà chiamato a pagare un importo pari al ticket previsto per quella prestazione, anche se esente.

È questa la nuova misura adottata da Regione Liguria per ottimizzare l’uso delle apparecchiature sanitarie, ridurre gli sprechi e garantire un accesso più rapido alle visite, andando incontro alle necessità di un maggior numero di cittadini.

La disposizione è contenuta nella Delibera di Giunta Regionale n. 124/2025 e nel relativo decreto attuativo, che stabiliscono l’applicazione della sanzione a tutti coloro che non disdicono nei tempi un esame diagnostico prenotato.

Lo ricorda, in una sua nota, l'Asl2 Savonese, annunciando di aver già avviato il percorso di recupero per le mancate disdette relative alle prenotazioni effettuate dal 25 marzo 2025: i primi avvisi cominceranno a essere inviati a settembre.

“Non presentarsi a un appuntamento prenotato senza disdirlo significa togliere la possibilità a un altro cittadino di ricevere in tempo gli accertamenti di cui ha bisogno - sottolinea il Direttore Generale di Asl 2, Michele Orlando -. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per garantire efficienza, ridurre le liste di attesa e assicurare un servizio sanitario più equo ed efficace”.

Per facilitare i cittadini, il sistema CUP Liguria prevede l’invio automatico di due SMS di promemoria: uno cinque giorni prima della prestazione e un secondo tre giorni prima (se la data è più ravvicinata). In entrambi i messaggi è specificato che la mancata presentazione senza disdetta comporta comunque il pagamento del ticket.

La disdetta può essere effettuata tramite call center regionale (010 538 3400), portale Prenoto Salute, app Salute Simplex, farmacie abilitate o sportelli CUP aziendali. Chi invece non si sia potuto presentare per motivi imprevedibili, oggettivi e documentabili (come lutti, incidenti o problemi di salute), potrà giustificare l’assenza compilando un modulo disponibile sul sito di ASL2, corredato da idonea documentazione.