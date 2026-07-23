Savona, Corso Tardy e Benech, arrivano le isole spartitraffico agli incroci con via Giusti e via Calamaro

Nuove modifiche alla viabilità in corso Tardy e Benech, dove il Comune ha introdotto ulteriori misure per migliorare la sicurezza della circolazione in corrispondenza degli incroci con via Giusti e via Calamaro.

Con un'ordinanza firmata dal comandante della Polizia municipale, viene confermata l'organizzazione della viabilità già presente, con l'obbligo di dare precedenza ai veicoli che percorrono corso Tardy e Benech e l'obbligo di svolta a destra per chi si immette dalle due strade laterali. A completare il nuovo assetto sono state realizzate due isole spartitraffico rialzate, una in corrispondenza di ciascuna delle intersezioni.

L'intervento rientra nel più ampio programma di razionalizzazione della viabilità cittadina avviato dall'amministrazione comunale, con l'obiettivo di ridurre i punti di conflitto tra i flussi di traffico e aumentare la sicurezza sia per gli automobilisti sia per i pedoni. Secondo quanto riportato nell'ordinanza, le modifiche consentono di disciplinare in modo più efficace gli accessi a corso Tardy e Benech, considerato l'asse viario principale del tratto interessato.

Nel dettaglio, il provvedimento dispone l'istituzione delle isole spartitraffico rialzate in uscita da via Giusti e via Calamaro, confermando inoltre la segnaletica verticale di "dare precedenza" e quella orizzontale con i triangoli di attestamento, insieme all'obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli provenienti dalle due strade laterali.