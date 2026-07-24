Nord Ovest Cultura, prosegue nel 2026 il ponte tra Liguria e Piemonte: cresce la promozione condivisa degli eventi di Ponente Vibes

Prosegue anche nell'estate 2026 con un ricco e vario calendario di iniziative e con una capillare campagna di comunicazione, il percorso di Nord Ovest Cultura, il progetto nato dalla collaborazione tra Ponente Vibes - iniziativa condivisa dai Comuni di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano - e Fondazione MOS ETS, con l'obiettivo di valorizzare e promuovere reciprocamente gli eventi culturali e turistici della Riviera di Ponente e del Piemonte.

Dopo l'avvio del progetto nel 2025, la collaborazione si è ulteriormente consolidata attraverso un'intensa attività di promozione incrociata che punta a favorire la conoscenza delle rispettive programmazioni e rafforzare il legame tra due realtà locali accomunate da una ricca offerta culturale, musicale ed enogastronomica, invitando sempre più persone a scoprire e partecipare agli eventi nei due territori della Riviera ligure e del Basso Piemonte.

Tra le iniziative messe in campo nella stagione 2026 rientra una capillare campagna di comunicazione che ha portato gli eventi dei tre Comuni liguri anche in numerose città piemontesi con affissioni dei cartelloni delle manifestazioni in 13 Comuni piemontesi, da Cuneo ad Alessandria passando per Carmagnola, Bra, Asti e altri, contribuendo a promuovere l'offerta culturale della Riviera presso un bacino di pubblico sempre più ampio.

Parallelamente, gli eventi di Monferrato On Stage e della Fondazione MOS hanno trovato spazio nei canali di comunicazione e nelle attività promozionali sviluppate sul territorio ligure, dando concreta attuazione al principio di reciprocità che caratterizza il progetto Nord Ovest Cultura.

Significativi anche i risultati ottenuti sul fronte della comunicazione. Nei soli mesi di giugno e luglio sono stati pubblicati oltre 90 articoli tra quotidiani, riviste e portali specializzati, con particolare attenzione ai settori musicale e turistico, contribuendo a dare ampia visibilità alle iniziative dei territori coinvolti e a rafforzarne l'attrattività.

«Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa, intrapresa lo scorso anno, che ci ha portato gradualmente ad avere visibilità anche fuori regione, che era l'obiettivo principale del percorso pianificato - affermano il Sindaco di Finale Ligure con delega Pianificazione strategica del turismo e Marketing territoriale, Angelo Berlangieri, e la Vicesindaco con delega a Turismo e Manifestazoni di promozione culturale, Maura Firpo -. Oltre agli eventi e agli incontri enogastronomici che costituiscono un legame tra i due territori lungo secoli, si sta lavorando per promuovere iniziative anche al di fuori del periodo estivo, puntando su di un turismo culturale che offra ai turisti e alle persone che vorranno condividere questa esperienza dei percorsi attraverso i due territori, legati anche dalla storia. Stiamo quindi lavorando a tutto questo, perché ci sono molte cose che effettivamente uniscono i nostri territori, la Liguria dell'entroterra e quel Basso Piemonte storicamente un “parente stretto”della nostra terra sotto moltissimi aspetti».

«Questo progetto è un “ponte” strategico con il Piemonte, regione con cui condividiamo da sempre un legame storico, affettivo e di affinità turistica. La forza di Nord Ovest Cultura; risiede nella stretta sinergia con i Comuni di Finale Ligure e Loano che ci permette di presentarci uniti e muoverci come un unico grande comprensorio per essere più competitivi sul mercato turistico nazionale e internazionale e offrire un'esperienza integrata e di altissimo livello. Nord-Ovest Cultura ci conferma, ancora una volta, che la chiave dello sviluppo economico e turistico dell'intero comprensorio sta nella capacità di fare rete, unendo il nostro splendido mare alle eccellenze dell'entroterra, della musica e dell'enogastronomia. Con questa iniziativa è anche un passo verso una promozione turistica moderna, bidirezionale e strutturata, dove dialogo con il Piemonte non è solo una promozione di prossimità, ma uno scambio culturale virtuoso che arricchisce entrambi i territori», commentano il Sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, e l’Assessore al Turismo, Daniele Rembado.

Luca Lettieri, Sindaco di Loano, dichiara: «Esperienze come Nord Ovest Cultura dimostrano quanto sia importante costruire un dialogo costante con i territori vicini, superando i tradizionali confini amministrativi. Oggi il turismo richiede una visione ampia: chi sceglie la nostra Riviera cerca un'offerta capace di coniugare mare, cultura, musica, tradizioni ed enogastronomia. Per questo è fondamentale fare rete con realtà come il Basso Piemonte, creando sinergie che consentano di intercettare nuovi flussi turistici e di offrire ai visitatori un'esperienza sempre più completa. La promozione condivisa rappresenta uno strumento strategico per valorizzare le peculiarità di ogni territorio, trasformandole in un elemento di forza per l'intero comprensorio».



«La collaborazione tra Ponente Vibes e Fondazione MOS ETS è un esempio concreto di come la cultura possa diventare un motore di sviluppo turistico - aggiunge il Vicesindaco di Loano con delega a Turismo e Cultura, Gianluigi Bocchio - Mettere in relazione le programmazioni dei diversi territori significa creare opportunità per tutti, offrendo un calendario di eventi che valorizza le identità locali senza omologarle. La Riviera di Ponente ha caratteristiche uniche e un patrimonio culturale e di intrattenimento di grande qualità: raccontarlo insieme ai territori limitrofi permette di raggiungere un pubblico più vasto e di incentivare la permanenza dei visitatori, invitandoli a scoprire non solo una singola destinazione, ma un'intera area ricca di esperienze autentiche. È questa la direzione sulla quale vogliamo continuare a investire».

La collaborazione proseguirà per tutta l'estate con un calendario ricco di appuntamenti distribuiti tra Riviera e Piemonte, confermando la volontà di costruire una rete stabile di promozione territoriale capace di superare i confini amministrativi e valorizzare le eccellenze culturali dei due territori.