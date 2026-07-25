Dagli incendi al primo soccorso, a Finale crescono così i "piccoli volontari": alle Manie il campo scuola della Protezione Civile

Una settimana per imparare a conoscere da vicino il mondo della Protezione Civile, tra prevenzione, primo soccorso, antincendio e attività sul campo.

Si è rinnovato anche quest'anno l'appuntamento con il campo scuola organizzato dal gruppo AIB Protezione Civile di Finale Ligure, che ha avuto come cornice la struttura dei Frati Benedettini de Le Manie. Protagonisti dell'iniziativa i ragazzi tra i 10 e i 14 anni, coinvolti in un programma pensato per avvicinarli al Sistema nazionale di Protezione Civile e, soprattutto, per insegnare loro quali comportamenti adottare in caso di emergenza.

L'esperienza è cominciata fin dal primo giorno con una vera e propria prova da volontari: il montaggio di una tenda regionale che, a turno, durante la settimana è diventata anche la loro "casa" per la notte. Un primo esercizio nel quale collaborazione, organizzazione e lavoro di squadra sono stati elementi fondamentali.

Tra le attività proposte non è mancata una vera e propria esperienza da volontari: il montaggio di una tenda regionale che, a turno, è diventata durante il campo anche la loro "casa" per la notte. Un esercizio nel quale collaborazione, organizzazione e lavoro di squadra hanno avuto un ruolo fondamentale, riproducendo alcuni dei principi alla base dell'attività della Protezione Civile.

Un approfondimento è stato dedicato alla conoscenza del territorio e dei suoi rischi. CIMA Research Foundation ha illustrato ai partecipanti il funzionamento dei Piani comunali di Protezione Civile e delle diverse fasi di allertamento, spiegando l'importanza della preparazione e della consapevolezza nella gestione delle emergenze.

I ragazzi hanno inoltre incontrato i rappresentanti del Settore Protezione Civile della Regione Liguria, con i quali hanno approfondito il funzionamento del sistema regionale e il ruolo ricoperto dal volontariato sul territorio.

Particolarmente apprezzate anche le attività insieme ai Vigili del Fuoco. I giovani hanno potuto conoscere mezzi e attrezzature utilizzati negli interventi e provare in prima persona il naspo antincendio. Ampio spazio è stato riservato agli incendi boschivi, dalla loro origine alle modalità con cui vengono affrontati attraverso il lavoro coordinato delle squadre a terra e dei mezzi aerei, tra elicotteri e Canadair. La parte pratica ha previsto anche l'utilizzo dell'estintore e l'apprendimento delle corrette tecniche di spegnimento in sicurezza.

Sul fronte del soccorso sanitario, i volontari della P.A. Croce Bianca Finale Ligure hanno insegnato le principali tecniche di rianimazione e mostrato le procedure per immobilizzare una persona traumatizzata attraverso l'utilizzo della tavola spinale.

Con il Soccorso Alpino, invece, i partecipanti si sono cimentati nel montaggio di una barella utilizzata negli interventi in ambiente impervio e nelle tecniche per il trasporto in sicurezza di un ferito. Tra le esperienze anche un'uscita in fuoristrada, accompagnata dal passaggio sopra il campo dell'elisoccorso Grifo, che ha regalato ai ragazzi uno dei momenti più suggestivi della settimana.

Il programma ha compreso anche una visita al 15° Nucleo Elicotteri Carabinieri e al Nucleo Cinofili Liguria di Villanova d'Albenga. Un'occasione per osservare da vicino mezzi e attrezzature e conoscere il lavoro svolto quotidianamente dagli equipaggi e dalle unità cinofile.

Alla formazione si sono alternati momenti di svago e socialità, tra pomeriggi in piscina e passeggiate alla scoperta del territorio delle Manie.

"Alla base del campo scuola c'è l'obiettivo di diffondere tra le nuove generazioni la cultura della sicurezza e della prevenzione - spiegano dal direttivo dell'AIB Protezione Civile finalese - Conoscere i rischi e riconoscere una situazione di emergenza, apprendere i comportamenti corretti da applicare quindi in quei casi, significa fornire fin da più giovani strumenti destinati a rimanere nel tempo, contribuendo allo stesso tempo alla formazione di cittadini più consapevoli. Così si può puntare a trasmettere il senso di responsabilità, la capacità di lavorare insieme e il valore dell'impegno volontario, elementi che rappresentano il cuore dell'attività della Protezione Civile".

"Il gruppo AIB Protezione Civile desidera rivolgere un grazie di cuore a tutti i volontari, a chi è intervenuto durante la settimana e ai cuochi per l'ottimo cibo e l'impegno messo ogni giorno. Un ringraziamento speciale per le attività va alla P.A. Croce Bianca Finale Ligure, al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS, Stazione di Finale Ligure, ai Vigili del Fuoco, al Nucleo Elicotteristi e Cinofili dei Carabinieri di Villanova d'Albenga, all'Ass.Naz.Carabinieri Sez. M.C. Ghione Daniele di Finale Ligure, a CIMA Foundation e a Franco, Veronica ed Erika. Per il supporto logistico si ringraziano: Polisportiva del Finale, Centro Storico del Finale, Croce Verde di Finalborgo, AVIS, Comune di Finale Ligure, Farmacia della Marina, Frantoio Magnone, Frascheri, Pastificio Plin, Acque Minerali Calizzano, Eco Life, 3A Antincendi, Wime, Coop Liguria, Teknoedil, AZ Impianti,Noi per Voi, Panificio Cassina, Arimondo Fudi, Pastificio Ciravegna, Osteria del Bosco, la struttura dei Frati Benedettini de Le Manie, la Consulta del Volontariato e la Parrocchia di Finalpia, i cuochi Enrico, Laura, Giulio, Mammo, Roberto e Stefano".