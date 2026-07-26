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Cronaca | 26 luglio 2026, 08:15

Osiglia, scatta il divieto di pesca dopo la moria di carpe: trovato il virus KHV

Le analisi dell’Istituto Zooprofilattico di Torino hanno confermato la presenza del patogeno. Stop all’attività di pesca per evitare la diffusione del virus negli altri corsi d’acqua, in attesa delle indicazioni di Provincia e Asl

Osiglia, scatta il divieto di pesca dopo la moria di carpe: trovato il virus KHV

Divieto di pesca ad Osiglia dopo un’eccezionale moria di carpe. Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale a seguito delle analisi effettuate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino, che hanno confermato la presenza del virus KHV.

La misura si è resa necessaria soprattutto per tutelare gli altri corsi d’acqua, considerata l’elevata capacità di diffusione del virus. Per questo motivo è stata vietata qualsiasi attività di pesca, come indicato anche dalla cartellonistica installata nell’area. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Le autorità locali sono ora in attesa delle indicazioni operative da parte della Provincia e dell’Asl, che dovranno definire le misure da adottare per la gestione dell’emergenza e gli eventuali tempi per una futura riapertura dell’attività di pesca.

Graziano De Valle

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