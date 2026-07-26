Osiglia, scatta il divieto di pesca dopo la moria di carpe: trovato il virus KHV

Divieto di pesca ad Osiglia dopo un’eccezionale moria di carpe. Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale a seguito delle analisi effettuate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino, che hanno confermato la presenza del virus KHV.

La misura si è resa necessaria soprattutto per tutelare gli altri corsi d’acqua, considerata l’elevata capacità di diffusione del virus. Per questo motivo è stata vietata qualsiasi attività di pesca, come indicato anche dalla cartellonistica installata nell’area. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Le autorità locali sono ora in attesa delle indicazioni operative da parte della Provincia e dell’Asl, che dovranno definire le misure da adottare per la gestione dell’emergenza e gli eventuali tempi per una futura riapertura dell’attività di pesca.