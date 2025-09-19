Raccolta porta a porta a Savona, dati in miglioramento. Gli effetti sulla Tari si vedranno a partire dal 2027

A due mesi e mezzo dall’introduzione del porta a porta, l’Amministrazione Comunale di Savona e Sea-s tracciano un bilancio dell’avvio del nuovo sistema di gestione dei rifiuti.

I dati dicono che il servizio presenta ancora lacune, ma si sta progressivamente stabilizzando e che il trend è positivo sia per quanto riguarda i dati della mancata raccolta (da 650 segnalazioni a settimana tra metà luglio e metà agosto a 380 tra metà agosto e metà settembre) sia per quanto riguarda i conferimenti in discarica (786 tonnellate di rifiuto secco in meno in un anno, dato di agosto su agosto).

La conclusione della fase di avvio consente ora di intervenire su alcune criticità come la gestione degli abbandoni dei rifiuti in strada e il miglioramento del decoro urbano, temi che saranno al centro delle prossime azioni congiunte tra Comune, Seas e Polizia Locale.

“Sappiamo che il passaggio al porta a porta è un percorso difficile – ha detto il sindaco di Savona Marco Russo - Io voglio ringraziare tutti i cittadini che stanno affrontando questo momento molto complesso e che stanno anche collaborando positivamente. Ma i dati che ci sta fornendo Sea-s ci dicono che siamo sulla strada giusta, anche se, naturalmente, si deve ancora migliorare. Sono certo che Sea-s aumenterà ancora gli sforzi per alzare ulteriormente la qualità del servizio, ma ripeto sempre che è un percorso ed è per questo che oggi vogliamo aprire una Fase 2”.

“Il completamento dei giri di raccolta, che non è ancora perfetto ma sta migliorando, e una maggior accessibilità dell’azienda per le segnalazioni dei cittadini sono due elementi molto importanti che ora ci consentono di aprire la Fase 2 – afferma l'assessore Barbara Pasquali – fase nella quale affrontiamo più incisivamente tre tematiche fondamentali: la lotta agli abbandoni; l’aiuto ai cittadini a rispettare ancora di più le regole; il miglioramento del decoro della città, perché non c’è dubbio che, sebbene il porta a porta non sia amico del decoro, su questo aspetto si può e si deve migliorare. Oltre alle azioni che Sea-s metterà in campo sarà molto importante anche il dialogo che vogliamo portare avanti con i cittadini”.

“Sono appena trascorsi i due mesi più critici per i cittadini e per la società – è il commento di Stefano Valle, amministratore delegato di Sea-s - ma il cambiamento è stato fatto e i numeri dimostrano che la maggioranza dei savonesi ha saputo rispettare le regole e produrre una differenziata di altissima qualità. Oggi si apre una nuova fase in cui Sea-s intende concentrarsi sulla qualità del servizio di raccolta e non solo, mentre i controlli incideranno sui comportamenti scorretti a difesa di una nuova cultura di responsabilità ecologica”.

“Dall’inizio di luglio a oggi – ha spiegato il comandante della Polizia Locale, Igor Aloi – abbiamo elevato 11 sanzioni a cittadini per errato conferimento dei rifiuti. Si è trattato di casi davvero eclatanti, con abbandoni deliberatamente contrari alle regole del porta a porta. Fino a questo momento, la nostra attività, svolta in collaborazione con gli eco-ausiliari di Sea-s, è stata principalmente di tipo informativo, volta a indirizzare i cittadini verso comportamenti corretti. Sempre insieme al personale della società, abbiamo anche condotto un’attività di monitoraggio che ci ha permesso di individuare con precisione le aree maggiormente interessate dagli abbandoni illeciti. Da ora in avanti, la nostra azione sarà più incisiva e mirata sul piano sanzionatorio.”

Dati sulla mancata raccolta

In merito alle segnalazioni relative alla mancata raccolta dei rifiuti, ricevute sia telefonicamente sia via mail, si è registrata una diminuzione dalle 650 segnalazioni a settimana del periodo metà luglio - metà agosto alle 380 a settimana nel periodo da metà agosto a metà settembre. Nell'ultima settimana il numero si è ridotto ulteriormente, arrivando a 360. Nell’ottica del miglioramento continuo da parte dell’Azienda, sono state istituite due squadre dedicate al recupero delle mancate raccolte che sono operative dalle 6 alle 18. Questo permette di gestire le segnalazioni nella stessa giornata in cui vengono ricevute attraverso i canali di contatto messi a disposizione da Seas.

Segnalazioni al numero verde (800.453.562)

Le problematiche del numero verde sono state risolte ed è importante che gli utenti che devono segnalare mancate raccolte si rivolgano a questo numero per un intervento immediato. Oggi i tempi medi di attesa sono di circa 1 minuto. In piazza del Popolo, inoltre, è aperto il Punto Informativo per qualsiasi necessità (informazioni e segnalazioni).

Dati sulla raccolta differenziata

Nel mese di agosto la percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto il 69,4%, dato confermato anche dalle prime due settimane di settembre. Le analisi effettuate presso gli impianti di recupero evidenziano che i cittadini savonesi separano correttamente i rifiuti, garantendo un’ottima qualità dei materiali raccolti (carta, cartone, plastica, vetro e organico). Più nel dettaglio, ad agosto sono state conferite in discarica 786 tonnellate di rifiuto secco in meno rispetto allo stesso mese del 2024 (654 t contro 1.440 t, - 54%). Dall’avvio del porta a porta i rifiuti smaltiti in discarica sono complessivamente diminuiti di 1.416 tonnellate. Contestualmente, sempre dall’avvio del servizio e rispetto allo stesso periodo del 2024, sono state raccolte:- 77 t di imballaggi in plastica - 72 t di imballaggi in cartone- 454 t di rifiuti organici, la frazione che ha registrato la crescita maggiore (+62%). Grazie all’incremento delle materie plastiche avviate in circuiti virtuosi di riciclo (+77,19 tonnellate prodotte dal 30/06 al 14/09 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) si può affermare che siano già state evitate 146,66 tonnellate di CO2.

FASE 2

Sebbene il servizio necessiti ancora di ulteriori miglioramenti, i dati dicono che si sta stabilizzando ed è possibile ora attivarsi in maniera più incisiva per risolvere alcune criticità. Gli effetti sulla riduzione della Tari, si vedranno però a partire dal 2027.

Interventi a favore del decoro urbano

Cestini gettacarta: nel corso delle prossime settimane saranno montati 160 nuovi cestini gettacarta a palo per migliorare il decoro delle vie, spesso oggetto di cumuli di rifiuti presso gli attuali cestini. Resta fermo il divieto di conferimento dei sacchi al loro interno. Isole condominiali: gli interventi che si stanno mettendo in atto per migliorare il decoro delle isole condominiali identificate con la segnaletica orizzontale, prevedono la messa in sicurezza dei contenitori grazie al posizionamento di archetti o di catene di delimitazione per diminuire le problematiche dovute al vento, agli spostamenti abusivi, alle pendenze di alcune vie, all’ingombro da parte di veicoli o altri ostacoli al servizio di raccolta. Inoltre verranno affrontate le tematiche più puntuali che i cittadini hanno rappresentato in questo periodo e saranno esaminate tematiche più generali, come i sacchetti della plastica. Su tutti questi argomenti l’Amministrazione svilupperà un confronto con i Comitati di quartiere, le associazioni e i cittadini. Una delle principali attività di miglioramento che Sea-S intende attuare al servizio riguarderà, nel corso delle prossime settimane, lo spazzamento: il numero delle isole condominiali richiede un ripensamento della programmazione e delle attività volte a garantire maggior pulizia sui numerosi poli presenti sul territorio comunale. Sea-S sta riorganizzando le proprie risorse in termini di spazzamento manuale e meccanico, al fine di rendere il servizio funzionale e integrato al nuovo sistema di raccolta.

Attività di controllo e monitoraggio sul territorio

La problematica degli abbandoni e dei conferimenti errati va affrontata in maniera più incisiva. Per quanto riguarda i conferimenti errati Sea-s in una prima fase applicherà ai sacchi, ai mastelli e ai contenitori condominiali cartellini di colore giallo per indicare la natura dell’irregolarità rilevata e implementerà l’informazione sulle regole da osservare. Se questa modalità non sarà efficace si procederà con le sanzioni previste Per quanto riguarda, invece, gli abbandoni intenzionali di rifiuti in strada, la polizia locale ha già elevato sanzioni e Sea-s ha già individuato le zone prevalentemente interessate, per cui si procederà in maniera più intensa a sanzionare chi si sottrae agli obblighi previsti compromettendo il decoro pubblico. L’introduzione del porta a porta ha permesso di individuare 800 utenze prima ignote, ma ci sono ancora 4000 utenze che non hanno ritirato il kit. Nei prossimi giorni Sea-s scriverà a queste utenze una lettera di sollecito, mentre la Polizia Locale, insieme con l'Ufficio tributi, sta facendo accertamenti sulla Tari.

Implementazione servizi

Da diversi mesi sono stati implementati i servizi di raccolta su prenotazione, gli orari della stazione ecologica mobile e del centro di raccolta di via Caravaggio. Sea-S invita gli utenti a fruire di questi servizi, al fine di limitare il numero degli abbandoni e incrementare i quantitativi di materiali avviati a recupero. Sul territorio sono state posizionate 20 nuove campane per la raccolta vetro e si sta valutando il posizionamento dei cestini dedicati alla raccolta per le deiezioni canine