Albissola, scontro tra auto e scooter sull’Aurelia: centauro in codice giallo, traffico in tilt

Incidente stradale questa mattina ad Albissola Marina, dove poco dopo le 9.30 un’automobile e uno scooter si sono scontrate lungo corso Baldovino Bigliati, all’altezza dell’incrocio con piazza Rossello.

L’allarme ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce d’Oro Mare, l’automedica e gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo, soccorso e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona. Il centauro avrebbe riportato una frattura scomposta ed esposta della tibia.

L’incidente ha avuto ripercussioni pesanti sulla viabilità, con rallentamenti e traffico congestionato in un tratto dell’Aurelia già noto per le difficoltà di gestione del traffico in caso di emergenze. Solo due settimane fa, sempre nella stessa zona, la circolazione era rimasta bloccata a causa di un camion fermo per un guasto.