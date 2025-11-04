Santa Corona, chiude il corso di laurea in Fisioterapia. De Vincenzi e Liscio: “Ennesimo colpo alla sanità del ponente”

“Malgrado le smentite dei mesi scorsi da parte degli amministratori regionali, ieri è arrivata la certezza ufficiale della chiusura del corso di laurea in fisioterapia del Santa Corona Purtroppo, e con rammarico, non ci meravigliamo più per queste notizie e, paradossalmente, potremmo ancora stupirci se, di tanto in tanto, giungessero anche solo semplici propositi di "nuove” (ri) aperture”.

Lo dicono in una nota il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il consigliere delegato alla sanità e ai rapporti con l’ospedale Santa Corona Giovanni Liscio.

“Tuttavia – proseguono - non riusciamo ad abituarci a questo ‘trend’ e perseveriamo, ogni volta, (anche richiamando, senza esito, le disposizioni contenute nei piani sociosanitari prodotti dall'amministrazione regionale stessa, come per ciò che riguarda il ‘punto nascite’), nel tentativo di far modificare le decisioni prese dagli organi competenti e chiediamo a chi ha la facoltà di compiere scelte diverse, in primis il presidente Bucci e l’assessore Nicolò, di intervenire per scongiurare la chiusura del corso di fisioterapia ed evitare di mettere la parola fine su una storia lunga decine e decine di anni che ha formato centinaia di professionisti.

“Confidiamo, ancora una volta, che i pareri, a suo tempo puntualmente motivati, e le esigenze dell’utenza, dei cittadini e dell’opinione pubblica abbiano un “peso” che duri più del tempo di una campagna elettorale”, concludono De Vincenzi e Liscio.