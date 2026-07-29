"AperiNenne" alla Fortezza di Castelfranco: un pomeriggio tra arte, memoria e sapori dedicato a Nenne Sanguine Poggi

Un'occasione speciale per scoprire una delle figure più affascinanti e meno conosciute dell'arte italiana del Novecento. Giovedì 6 agosto, alle ore 17, la suggestiva Fortezza di Castelfranco di Finalmarina ospiterà "AperiNenne", un pomeriggio dedicato a Nenne Sanguine Poggi, artista cosmopolita e protagonista del Modernismo italiano nel mondo, durante il quale sarà proiettato il videoreportage sull'inaugurazione, avvenuta lo scorso aprile, del neonato NSP Museum.

L'evento rappresenta un'occasione unica anche grazie alla presenza di Deborah Sanguine, nipote dell'artista, arrivata appositamente dagli Stati Uniti per partecipare a questo momento di incontro, ricordo e scoperta insieme alla comunità finalese e a tutti gli appassionati d'arte.

Nata a Savona, vissuta tra Italia e Africa e protagonista di un percorso artistico internazionale, Nenne Sanguine Poggi continua ancora oggi a raccogliere riconoscimenti: nel 2024 una sua opera è stata selezionata ed esposta alla Biennale Internazionale d'Arte di Venezia. Dopo esposizioni a New York, Filadelfia, Milano, Genova, Mantova e Savona, l'artista torna simbolicamente nella città dove trascorse l'ultima parte della sua vita grazie al nuovo NSP Museum, inaugurato nell'aprile 2026 all'interno della Fortezza di Castelfranco.

Il museo è nato grazie all'impegno di Vincenzo Sanguine e di NSP Art USA e Italia, con il sostegno della Fondazione De Mari, del Comune di Finale Ligure e del sindaco Angelo Berlangieri. La struttura è curata da Franco Parisi, Luciana Bertorelli e Monica Brondi, che ne ha progettato l'allestimento.

Apprezzata anche dal critico d'arte Vittorio Sgarbi, che nel 2019 le dedicò un importante contributo critico durante un convegno a Milano, Nenne Sanguine Poggi rappresenta oggi una figura femminile di grande rilievo, la cui vicenda artistica merita di essere conosciuta e valorizzata.

Il programma dell'iniziativa prevede i saluti istituzionali, l'intervento di benvenuto di Monica Brondi per NSP Art, la proiezione del videoreportage dell'inaugurazione dell'NSP Museum, un'intervista a Deborah Sanguine seguita dalla visita guidata al museo.

A concludere il pomeriggio sarà un momento conviviale con "Le ricette preferite di Nenne", interpretate dallo chef Maurizio Rossello in un'apericena (quota di partecipazione 20 euro), pensata per celebrare l'artista anche attraverso i sapori e i ricordi della sua vita.

Un invito a incontrare Deborah Sanguine, a brindare insieme in una serata estiva con vista mare e a lasciarsi sorprendere da un museo fuori dai luoghi comuni, dedicato a un'artista senza confini che Finale Ligure riscopre e restituisce al pubblico.