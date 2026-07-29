Laigueglia, nella chiesa di San Matteo il concerto "Non suspendimus organa nostra"

Venerdì 31 luglio, alle ore 21.15, nella chiesa di San Matteo a Laigueglia, Stefano Pellini, organista titolare del Duomo di Modena, e il Coro “Deo Gloria” dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra si esibiranno in “Non suspendimus organa nostra”, un avvincente percorso che prende le mosse da importanti composizioni del Barocco di Bach e Händel, rende omaggio a Liszt e approda a pagine godibilissime di autori contemporanei.

Le sonorità dell’organo Vegezzi-Bossi della parrocchiale di San Matteo verranno messe in luce nelle loro infinite combinazioni di colore, dando vita a contrasti sonori capaci di avvolgere l’ascoltatore e comunicargli il respiro della bellezza.

La rassegna “Di Voci e d’Accordo”, organizzata dalla Parrocchia di San Matteo, proseguirà lunedì 3 agosto nell’oratorio di Santa Maria Maddalena con “Luci e Ombre”, un viaggio nei processi sonori della letteratura corale dal Romanticismo a oggi.

Protagonista sarà l’Ensemble Cantus Januae, diretto da Luca Dellacasa, con musiche di J. Brahms, F. Schubert, C. V. Stanford e O. Gjeilo.