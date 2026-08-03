Savona, "L'arte è la sedia che resta, anche quando tutto crolla": incontro con Hanan Al-Azaiza

L’Associazione Culturale Liguria Palestina, la cooperativa sociale Bottega della Solidarietà, Futura Cantiere Plurale e Spazio Sicuro, invitano i cittadini savonesi alla mostra personale di Hanan Al-Azaiza, scrittrice, artista visiva e pittrice di Gaza.

"In un contesto in cui tutto sembra essere stato sottratto, questa esposizione testimonia la forza inarrestabile della creatività e la resistenza della speranza. Attraverso pittura, fotografia e testi letterari, Hanan ci porta nel cuore della sua visione e del suo vissuto" dicono gli organizzatori.



Giovedì 6 e venerdì 7 agosto nello Spazio Futura Cantiere Plurale (Palazzo della Rovere, Piazza Duomo - Savona) dalle ore 17.30 alle 19.30 sarà possibile visitare la mostra dedicata ai lavori di H. Al-Azaiza che è già stata ospite, in diretta da Gaza, di eventi culturali organizzati negli ultimi due anni a Savona da Associazione Culturale Liguria Palestina in collaborazione con Bottega della Solidarietà dove da tempo si possono trovare i libri della scrittrice gazawi.



Il 6 agosto alle 21 sempre nello spazio Futura in piazza Duomo diretta da Gaza con l'artista Hanan Al-Azaiza e con la scrittrice e traduttrice Cecilia Parodi. Un'occasione di ascolto, testimonianza e dialogo attraverso il linguaggio universale dell'arte.



"Il 6 agosto stesso, prima della diretta da Gaza, davanti allo spazio Futura gli organizzatori attendono tutte e tutti coloro che lo desiderano per un momento di presidio, raccoglimento e solidarietà: formeremo la parola GAZA accendendo insieme dei lumini, che saranno distribuiti all'arrivo" continuano.

Nel corso della mostra le opere e il libro di Hanan saranno disponibili a fronte di una donazione.

L'intero ricavato verrà devoluto integralmente ad Hanan e alle famiglie di Gaza coinvolte nei progetti di Associazione Culturale Liguria Palestina.







