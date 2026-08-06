Movida e rumori a Vadino, Albenga corre ai ripari: il 75% dei parcheggi riservato ai residenti

L'Amministrazione comunale di Albenga, a seguito di un approfondito confronto con i residenti di Vadino e con gli operatori della zona, ha deciso di adottare un nuovo provvedimento volto a migliorare la vivibilità del quartiere, con particolare attenzione alla tutela della quiete pubblica nelle ore serali e notturne.

La presenza di alcuni locali notturni nell'area comporta, infatti, un significativo afflusso di veicoli e persone, con inevitabili disagi per i residenti, sia sotto il profilo della difficoltà di parcheggio sia, soprattutto, per gli schiamazzi e i rumori che si verificano nelle ore notturne.

Per questo motivo l'amministrazione ha stabilito di riservare ai residenti il 75% degli stalli presenti in via Tiziano e nel Rione Tiziano dando mandato alla Polizia Locale di definirne le modalità di attuazione.

Il Sindaco Riccardo Tomatis e l'Assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci: "Il provvedimento nasce dall'ascolto delle segnalazioni dei residenti e ha come obiettivo principale quello di limitare i disagi che il quartiere sta vivendo riducendo l'afflusso di auto nelle ore serali e notturne e, di conseguenza, anche le occasioni che possono favorire schiamazzi e disturbo della quiete pubblica. Allo stesso tempo, apprezziamo la disponibilità dimostrata dai gestori dei locali, che si sono impegnati, già da inizio stagione, a organizzare un servizio di navette per accompagnare i propri clienti. Si tratta di un'iniziativa che va nella stessa direzione del provvedimento adottato dall'Amministrazione e che potrà contribuire a ridurre il traffico, limitare i disagi e favorire una convivenza equilibrata tra le attività economiche e il diritto dei cittadini al riposo".