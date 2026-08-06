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Cronaca | 06 agosto 2026, 15:22

Ha un malore in mare e rischia di annegare: 62enne salvato a Varazze

Immediato l'intervento dei bagnini e in seguito del 118 e dell'ambulanza: è stato trasportato in codice rosso

Ha un malore in mare e rischia di annegare: 62enne salvato a Varazze

Rischia di annegare a Varazze a causa di un malore ma viene salvato in prima battuta dai bagnini e poi dai soccorritori.

E' stato lanciato l'allarme poco dopo le 13.30 da uno stabilimento balneare di via Genova con un uomo di 62 anni che si è sentito male in mare.

Gli assistenti bagnanti sono quindi intervenuti ed è scattata la chiamata al 118 che è intervenuto con l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa varazzina. 

Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.

Redazione

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