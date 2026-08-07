Savona, il caldo record rallenta i lavori in corso Svizzera. Parodi: "Ma saranno conclusi prima dell'inizio delle scuole"

Il caldo anomalo di queste settimane influisce anche sull'andamento dei lavori di corso Svizzera, con un rallentamento dei cantieri. "Sui lavori di corso Svizzera e via Bonini – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Lionello Parodi – influisce l'allerta caldo che prevede l'interruzione dei lavori in alcune parti della giornata in caso di condizioni eccessive di calore. Questo rallenterà in parte i tempi di esecuzione, ma va a tutela dei lavoratori. Prevediamo comunque di terminare tutto per l'inizio delle scuole".

Per le condizioni di lavoro durante le giornate di caldo è stata, infatti, emanata un'ordinanza da parte della Regione Liguria per tutelare i lavoratori dal caldo estremo. Fino al 31 agosto 2026 sarà vietato lavorare all'aperto dalle 12.30 alle 16 nei settori di edilizia, agricoltura e florovivaismo quando le mappe del sistema "Worklimate" indicheranno un livello di rischio "alto" per l'esposizione al sole.

L'ordinanza non si applica agli interventi urgenti di pubblica utilità, protezione civile e pronto intervento, ma anche in questi casi i datori di lavoro dovranno adottare misure per ridurre il rischio da calore. Restano validi anche eventuali protocolli locali che garantiscano una tutela uguale o superiore. Chi non rispetterà il divieto rischia una denuncia all'Autorità Giudiziaria e le sanzioni previste dall'articolo 650 del Codice Penale.

Lo scorso giugno il sindaco Marco Russo aveva fatto un sopralluogo in corso Svizzera, arteria di fondamentale collegamento tra il casello autostradale di Legino, il centro città e il porto. Insieme alla direzione lavori erano state concordate nuove modalità operative per accelerare alcune fasi dell'intervento e recuperare diverse settimane rispetto alle tempistiche inizialmente previste.

I lavori sul viadotto di Corso Svizzera a Savona fanno parte di un piano di riqualificazione da circa 600.000 euro per la sicurezza di ponti e viadotti cittadini. Gli interventi comprendono il risanamento strutturale e il rifacimento dei giunti, ma stanno causando forti disagi e code al traffico nella zona.