"Aspettando il Ferragosto": a Savona una cena solidale tra i sapori dell'Ecuador firmata USEI APS

Un’occasione per celebrare la vigilia di Ferragosto all’insegna della convivialità, dello scambio interculturale e della solidarietà. Venerdì 14 agosto, a partire dalle ore 20, l’associazione USEI APS (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia) organizza nella propria sede operativa di Savona, in via Giacchero snc (angolo corso Colombo), l’evento benefico e gastronomico “Aspettando il Ferragosto: Cena Solidale tra i Sapori dell’Ecuador”.

L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: offrire ai partecipanti un viaggio nella tradizione culinaria ecuadoriana e raccogliere fondi destinati alle attività sociali promosse da USEI APS sul territorio, tra cui il sostegno educativo e scolastico ai giovani e i progetti di inclusione e integrazione della comunità.

La serata proporrà un menù dedicato ai sapori autentici dell’Ecuador, con piatti della tradizione preparati con ingredienti freschi e di qualità.

Ad aprire la cena sarà l’aperitivo di benvenuto con sangria della casa, disponibile anche in versione analcolica. A seguire, come antipasto, saranno serviti Chifles con Encurtido y Queso, croccanti chips di platano verde accompagnate da un’insalata marinata di cipolla rossa, pomodoro, limone e formaggio fresco.

Il piatto principale sarà il Gran Chaulafan Ecuatoriano, una sorta di “paella delle Ande”: riso saltato ad alta temperatura con pollo, maiale, gamberi, uovo e verdure croccanti, accompagnato da Maduro Frito, il tradizionale platano maturo fritto.

Il menù proseguirà con l’Ensalada Fresca del Litorale, a base di finocchi, arance pelate a vivo e olive nere con condimento agrumato, per concludersi con il Flan de Coco, dolce al cocco con caramello artigianale. Inclusi nella quota anche acqua, vino o bevanda e caffè.

La partecipazione prevede una quota di 25 euro a persona, interamente destinata alle attività sociali dell’associazione. I posti disponibili sono limitati a 20 partecipanti, con prenotazione obbligatoria entro martedì 11 agosto. Per informazioni e prenotazioni: WhatsApp 346 3248544, telefono: 340 5697481, email: info@usei.it. Eventuali allergie o esigenze alimentari dovranno essere segnalate al momento della prenotazione.