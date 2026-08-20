Perché in agosto le strade del Savonese mettono a dura prova la tua auto?

Ogni estate, tra luglio e agosto, le officine del Savonese registrano un aumento delle richieste di controllo. Non è un caso: il caldo, il traffico turistico e lo stato delle strade dell'entroterra mettono l'auto sotto pressione più che nel resto dell'anno. Basta pensare alla Via Aurelia che si riempie tra Loano e Alassio, all'autostrada A10 che nei giorni da bollino nero diventa un lungo serpentone tra gallerie e code, o alle strade verso la Val Bormida e Sassello, dove i danni delle ultime frane e alluvioni hanno lasciato tratti dissestati non ancora sistemati ovunque. Ecco i segnali a cui prestare attenzione prima che finisca l'estate.

Il caldo mette sotto stress il motore

Con le temperature che in Liguria superano spesso i 30 gradi tra luglio e agosto, il motore lavora di più, soprattutto nelle code estive. Vale la pena controllare se:

L'aria condizionata impiega più tempo del solito a raffreddare l'abitacolo.

Il motore si surriscalda nel traffico dell'A10 o della Via Aurelia nelle ore di punta.

Il liquido di raffreddamento scende di livello più spesso del normale.

Un surriscaldamento in mezzo al traffico turistico, magari in una delle gallerie della A10, è l'ultima cosa che si vuole affrontare in vacanza.

Curve costiere e strade dell'entroterra

Le strade che salgono verso l'entroterra da Cairo Montenotte a Sassello, passando per la Val Bormida alternano curve strette, tornanti e, in alcuni tratti, un fondo stradale che risente ancora dei danni delle ultime frane e alluvioni. In questo tipo di percorso conviene affidarsi a buoni ammortizzatori , che assicurano il contatto delle ruote con l'asfalto e assorbono le buche del tragitto. Sono segnali da non sottovalutare:

L'auto rimbalza più del normale dopo una buca.

Sbanda leggermente in curva.

Perde stabilità nelle discese verso la costa.

Con il bagagliaio pieno di ombrelloni, borse frigo e bagagli diretti al mare, la differenza si nota ancora di più.

Il traffico estivo mette a dura prova i freni

Tra il traffico intenso di agosto sulla Via Aurelia, nei centri di Alassio e Albenga, e le pendenze verso l'entroterra, i freni lavorano a un ritmo diverso dal resto dell'anno. Meritano attenzione:

Uno stridio persistente in frenata.

Un pedale del freno più morbido del solito.

Vibrazioni al volante durante la frenata.

Con l'auto carica di passeggeri e bagagli, questi segnali diventano ancora più rilevanti.

La pressione degli pneumatici cresce con il caldo

L'asfalto rovente e i lunghi tragitti verso la riviera fanno salire la pressione degli pneumatici più di quanto molti automobilisti si aspettino. Conviene controllarla con regolarità, soprattutto se l'auto viaggia carica per qualche giorno al mare: una pressione non corretta non solo usura lo pneumatico in modo irregolare, ma allunga anche lo spazio di frenata, un dettaglio delicato nelle rotonde e negli incroci più trafficati del periodo.

La batteria, un problema silenzioso anche d'estate

Il guasto della batteria viene spesso associato al freddo, ma anche le alte temperature ne compromettono le prestazioni, e l'uso costante dell'aria condizionata nei viaggi estivi non aiuta. Se il motore fatica ad avviarsi più del solito, conviene far controllare la batteria prima che si scarichi nel momento sbagliato, magari all'alba davanti a un albergo di Alassio o Finale Ligure.

Guida rapida per zona

Per riassumere quanto detto finora, ecco un rapido promemoria di cosa conviene tenere d'occhio a seconda del tratto che si sta percorrendo: dalla Via Aurelia affollata di turisti, all'autostrada A10 con le sue gallerie, fino alle strade dell'entroterra verso la Val Bormida.

Tratto Cosa richiede attenzione Via Aurelia e centri costieri Freni, pneumatici Autostrada A10 (gallerie, code) Motore, aria condizionata, liquido di raffreddamento Entroterra (Val Bormida, Sassello) Ammortizzatori, fondo stradale Notti e partenze mattutine Batteria

Un controllo veloce prima della fine dell'estate

Per avere tutto sott'occhio in un colpo solo, ecco riassunti in un'infografica i punti principali da controllare prima di mettersi in viaggio.

Non serve aspettare un guasto per passare in officina. Molte officine del Savonese offrono controlli rapidi, in mezz'ora, che comprendono:

Freni

Pneumatici

Ammortizzatori

Livelli dei liquidi

Batteria

Con la quantità di spostamenti che si fanno in questo periodo tra Savona, Alassio, Albenga e l'entroterra, un controllo tempestivo può evitare un brutto imprevisto in mezzo alla strada, con l'auto piena di bagagli e il termometro che segna cifre alte.

L'estate nel Savonese è sinonimo di mare, turismo e vita all'aperto, ma anche di strade più impegnative di quanto sembri:

Caldo intenso, che mette sotto stress motore e batteria.

Traffico turistico su Via Aurelia e A10, che sollecita freni e pneumatici.

Curve e buche verso l'entroterra, che mettono alla prova gli ammortizzatori.

Fondi stradali ancora segnati dai danni delle ultime frane e alluvioni.

Prestare attenzione a questi segnali è il modo migliore per godersi l'estate senza brutte sorprese.







Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.



