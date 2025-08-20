Maltempo, prolungata l'allerta arancione nel levante savonese e in Val Bormida

Arpal ha prolungato l'allerta alla giornata di domani, 20 agosto, aumentando la durata dell'arancione nel levante savonese e in Val Bormida.

L'allerta arancione è stata quindi prolungata fino alle 3.00 di domani, giovedì 21 agosto nelle zone B e D e proseguirà in gialla fino alle 9.00.

L'allerta gialla è stata inoltre prolungata nel ponente savonese (zona A) fino alle 9.00 di domani.

IL BOLLETTINO DI ARPAL:

Continua la situazione fortemente instabile sulla Liguria. I temporali di ieri sera sono stati innescati dal transito di aria fredda in quota che li ha rapidamente spostati da ovest verso est, determinando precipitazioni orarie dell’ordine di 50-60 mm accompagnate da intensa attività elettrica.

Dalla mattinata è in atto una convergenza fra masse d’aria con caratteristiche differenti fra il nord ovest in uscita dalle valli del savonese e il sud est in risalita dal Tirreno; a partire dalle ore centrali della giornata l'ingresso del libeccio da sud ovest andrà a complicare ulteriormente la predicibilità dello scenario previsionale.

Proprio il persistere di tali convergenze (sul centro del mar ligure una intensa struttura precipitativa sta stazionando ininterrottamente dalle ore 10.00) caratterizzerà le prossime ore, favorendo la formazione di nuovi temporali forti e persistenti fra savonese e spezzino.

Un ulteriore elemento che potrebbe favorire l'intensificazione dei fenomeni è dato dalla temperatura del mare che, dopo la lunga ondata di calore di ferragosto, presenta un’anomalia termica media di +2C/2.5°C con alcune zone in cui i valori risultano localmente ancora più marcati: il mare si comporta infatti come un serbatoio di energia e vapor acqueo che può alimentare temporali più intensi, persistenti e distruttivi rispetto a quanto atteso in condizioni normali.

Arpal ha quindi aggiornato l’allerta meteo:

Sulle zone BCDE viene prolungata l'allerta arancione per temporali fino alle 3 di giovedì 21 agosto; a seguire allerta gialla per temporali fino alle 9. Inoltre dalle 16 di oggi 20 agosto alle 6 di domani 21 agosto criticità arancione sui grandi bacini di C, seguita da criticità gialla.

Sulla zona A permane l'allerta gialla per temporali fino alle 9 di domani

Dalla serata, un nuovo ingresso di aria fredda in quota contribuirà a spostare le precipitazioni verso est, lasciando instabilità residua – ma con meno energia disponibile – per tutta la giornata di domani.