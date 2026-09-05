Savona, incarico agli agronomi per la manutenzione straordinaria degli alberi

Il Comune ha affidato un incarico di assistenza tecnico-agronomica per supportare gli uffici nella gestione degli interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi e delle alberature cittadine. Il servizio, della durata di quattro mesi, prevede valutazioni sulle condizioni degli alberi, l'individuazione delle criticità e il supporto nella definizione e nel controllo degli interventi.

A occuparsi dell'attività sarà un raggruppamento temporaneo di scopo formato dal dottore forestale Andrea Sambado e dalla dottoressa forestale J. Elisa Faioli, entrambi iscritti all'Ordine degli Agronomi e dei Dottori Forestali della Liguria.

Il ricorso a professionalità specialistiche nasce dalla necessità di affiancare gli uffici comunali nella gestione delle situazioni più complesse legate al patrimonio verde della città. Gli agronomi saranno chiamati, in particolare, a valutare le condizioni vegetative e fitosanitarie degli alberi, individuare eventuali criticità e stabilire le priorità degli interventi.

Il loro compito comprenderà anche il supporto nella scelta delle soluzioni tecniche più adeguate per gli interventi di manutenzione straordinaria e la verifica della corretta esecuzione dei lavori.

Un'attività, quindi, orientata sia alla tutela del patrimonio verde sia alla sicurezza delle aree interessate. Nell'utimo anno ci sono stati casi di piante cadute come quattro pini sono caduti nei giardini di via Trincee oppure, nel dicembre scorso, quando è caduto un grosso cedro in piazza del Popolo.

L'incarico non riguarda la gestione ordinaria del verde pubblico, ma si concentra sugli interventi straordinari che richiedono competenze agronomiche specifiche. L'obiettivo è mettere a disposizione del Comune una valutazione tecnica qualificata per affrontare in modo più tempestivo e puntuale le problematiche legate alle alberature cittadine.